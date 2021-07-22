Полная катастрофа, – Мендель о коммуникации Офиса Президента во времена Богдана

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель признала, что первые месяцы коммуникации в Офисе Президента были "катастрофой". Все потому, что во времена Андрея Богдана существовал запрет на то, чтобы комментировать даже понятные вещи.

Как сказала Мендель в интервью, часто запрет распространялся на вопрос о временно оккупированном Крыме.

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Сама Мендель заявила, что не понимает, почему был запрет говорить о полуострове. Она вспомнила, что в ОП приходило очень много журналистских запросов, которые оставались без ответа.

К сожалению, был запрет на то, чтобы комментировать даже понятные, обыкновенные вещи; позиции, от которых мы никогда не уйдем. Например, часто это касалось вопроса "скажите о Крыме",

– отметила экс-спикер Зеленского.

Она уточнила, что "добро" не давал тогдашний руководитель информационной политики. На вопрос, говорит ли она о Кирилле Тимошенко, Мендель не ответила.

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В конце апреля появилась информация о том, что Юлия Мендель уйдет с должности пресс-секретаря Владимира Зеленского. Она заверила, что такое решение было ее собственной инициативой. Среди причин, которые привели к этому, Мендель назвала ухудшение здоровья. Мол, нагрузки у нее было значительно больше, чем у любого представителя. Теперь экс-спикер президента лечится примерно 3 месяца.