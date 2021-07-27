"Как коллега коллеге": Мендель отправила свою книгу в Кремль

Юлия Мендель выпустила авторскую книгу "Каждый из нас президент". Один из экземпляров она решила прислать спикеру Владимира Путина.

Об этом Мендель сообщила в своем фейсбуке. Бывшая пресс-секретарь Зеленского также опубликовала видео, на котором видно, как она подписывает эту книгу.

Читайте также Полная катастрофа, – Мендель о коммуникации Офиса президента во времена Богдана

"В ней (книге – 24 канал) много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?" – так Мендель подписала свое сообщение в соцсети.

Что еще сказала Мендель

В прикрепленном к нему видео она обратилась к Дмитрию Пескову и объяснила, что решила отправить ему свою книгу – как бывшая пресс-секретарь украинского президента действующему пресс-секретарю российского лидера.

Возможно, вам будет полезно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения,

– подчеркнула Мендель.

Мендель обратилась к Пескову: смотрите видео

"Каждый из нас президент" – что известно о книге Мендель