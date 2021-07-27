"Как коллега коллеге": Мендель отправила свою книгу в Кремль

27 июля 2021 , 15:59
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Источник:

фейсбук Юлии Мендель

Юлия Мендель выпустила авторскую книгу "Каждый из нас президент". Один из экземпляров она решила прислать спикеру Владимира Путина.

Об этом Мендель сообщила в своем фейсбуке. Бывшая пресс-секретарь Зеленского также опубликовала видео, на котором видно, как она подписывает эту книгу.

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"В ней (книге – 24 канал) много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?" –  так Мендель подписала свое сообщение в соцсети.

Что еще сказала Мендель

В прикрепленном к нему видео она обратилась к Дмитрию Пескову и объяснила, что решила отправить ему свою книгу – как бывшая пресс-секретарь украинского президента действующему пресс-секретарю российского лидера.

Возможно, вам будет полезно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения,
 –  подчеркнула Мендель.

Мендель обратилась к Пескову: смотрите видео

 

"Каждый из нас президент" –  что известно о книге Мендель

  • Книга бывшего пресс-секретаря президента появилась на прилавках в июле 2021 года. Мендель анонсировала, что издание будет "откровенным и провокационным".
  • В книге она описывает победы Зеленского и происки Порошенко. Вспоминает также действующего и бывшего глав Офиса президента.
  • Одна из частей о "негигиеничных и холодных ночах" на Майдане вызвала возмущение у украинцев. Поэтому вскоре Мендель поспешила оправдаться.
Автор: Ірина Буртик