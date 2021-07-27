"Как коллега коллеге": Мендель отправила свою книгу в Кремль
Источник:фейсбук Юлии Мендель
Юлия Мендель выпустила авторскую книгу "Каждый из нас президент". Один из экземпляров она решила прислать спикеру Владимира Путина.
Об этом Мендель сообщила в своем фейсбуке. Бывшая пресс-секретарь Зеленского также опубликовала видео, на котором видно, как она подписывает эту книгу.
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"В ней (книге – 24 канал) много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?" – так Мендель подписала свое сообщение в соцсети.
Что еще сказала Мендель
В прикрепленном к нему видео она обратилась к Дмитрию Пескову и объяснила, что решила отправить ему свою книгу – как бывшая пресс-секретарь украинского президента действующему пресс-секретарю российского лидера.
Возможно, вам будет полезно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения,
– подчеркнула Мендель.
Мендель обратилась к Пескову: смотрите видео
"Каждый из нас президент" – что известно о книге Мендель
- Книга бывшего пресс-секретаря президента появилась на прилавках в июле 2021 года. Мендель анонсировала, что издание будет "откровенным и провокационным".
- В книге она описывает победы Зеленского и происки Порошенко. Вспоминает также действующего и бывшего глав Офиса президента.
- Одна из частей о "негигиеничных и холодных ночах" на Майдане вызвала возмущение у украинцев. Поэтому вскоре Мендель поспешила оправдаться.