По словам Мендель, Владимир Зеленский в курсе ее литературной деятельности. Однако, уверяет экс-спикер, писать книгу ее никто не просил и "не давал на нее добро".

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Мендель считает, что у ее книги есть несколько причин, чтобы стать скандальной

"Я пишу о некоторых процессах принятия решений, их обоснованиях, есть фактаж по геополитическим вопросам и санкционной политике. Много о логике и идеологии политических решений, о развитии политической культуры в Украине в целом", – рассказала Мендель.

Автор считает, что у ее будущей книги есть несколько причин, чтобы стать скандальной.

В книге будут раскрыты кулуарные моменты

Во-первых, потому что украинцы не привыкли к столь откровенным высказываниям публичных людей и откровенному взгляду на себя. Во-вторых, я поднимаю вопросы запущенных проблем, общественных травм. А это то, что вызывает неприятие разных групп населения, то, что вызывает резонансы, горячие дискуссии,

– объяснила экс-спикер.

Еще один момент, на котором подчеркнула Мендель, это – внутренние кулуарные моменты, которые могут людей заставить изменить взгляд на кое-что в политике.

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Обратите внимание! Юлия Мендель назвала свою будущую книгу "неплохим литературным продуктом" и рассчитывает, что она сделает свой вклад в развитие украинского общества.