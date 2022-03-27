Мендель сообщила, что ее возлюбленный Павел Кухта ушел на передовую
27 марта 2022 , 15:19Читати новину українською
Источник:твиттер Юлии Мендель
Возлюбленный экс-пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель пошел на передовую. Речь идет о бывшем первом заместителе министра экономики Павле Кухте.
"Холод внутри"
О том, что Кухта ушла на передовую, Юлия Мендель 26 марта сообщила в своем твиттере. Она опубликовала совместное фото с любимым.
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Бывшая пресс-секретарь Зеленского отметила, что у нее нет слов, чтобы описать, "что значило отпустить" Кухту.
Павел ушел на передовую. Нет слов, чтобы описать, что значит отпустить его. Холод внутри,
– написала Мендель.
Кухта и Мендель / Фото из твиттера Мендель
- Заметим, что Юлия Мендель в феврале показала своего возлюбленного, которым оказался Кухта.
- Он был первым заместителем министра экономики (2019 – 2020) и исполняющим обязанности министра экономики.
- Кухта также руководитель по политическим вопросам KSE.
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