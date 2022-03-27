Мендель сообщила, что ее возлюбленный Павел Кухта ушел на передовую

Возлюбленный экс-пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель пошел на передовую. Речь идет о бывшем первом заместителе министра экономики Павле Кухте.

"Холод внутри"

О том, что Кухта ушла на передовую, Юлия Мендель 26 марта сообщила в своем твиттере. Она опубликовала совместное фото с любимым.

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Бывшая пресс-секретарь Зеленского отметила, что у нее нет слов, чтобы описать, "что значило отпустить" Кухту.

Павел ушел на передовую. Нет слов, чтобы описать, что значит отпустить его. Холод внутри,

– написала Мендель.



Кухта и Мендель / Фото из твиттера Мендель

Заметим, что Юлия Мендель в феврале показала своего возлюбленного, которым оказался Кухта.

Он был первым заместителем министра экономики (2019 – 2020) и исполняющим обязанности министра экономики.

Кухта также руководитель по политическим вопросам KSE.

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