"Холод всередині"

Про те, що Кухта пішов на передову, Юлія Мендель 26 березня повідомила у своєму твітері. Вона опублікувала спільне фото з коханим.

До слова Відомий економіст: Мендель нарешті показала свого коханого "з іншого табору"

Колишня прессекретарка Зеленського зазначила, що в неї немає слів, щоб описати, "що значило відпустити" Кухту.

Павло пішов на передову. Немає слів, щоб описати, що значило відпустити його. Холод всередині,

– написала Мендель.



Кухта і Мендель / Фото з твітеру Мендель

Зауважимо, що Юлія Мендель у лютому показала свого коханого, яким виявився Кухта.

Він був першим заступником міністра економіки (2019 – 2020) та виконувачем обов'язків міністра економіки.

Кухта також керівник з політичних питань KSE.

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