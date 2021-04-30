Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента, – СМИ
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель покидает свой пост. Пока неизвестно, кто ее заменит.
Источник:"Бабель"
Мендель сама написала заявление на увольнение. Издание сообщило, что такую информацию подтвердили двое собеседников в Офисе Президента.
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На какой должности может остаться Мендель
Журналист "Украинской правды" Роман Кравец тоже написал, что Мендель больше не будет спикером президента, поэтому ей ищут замену. Однако Кравец предположил, что она все-таки останется в пресс-службе, но на другой должности.
В то же время LB.ua, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Зеленский согласовал увольнение, но Мендель будет работать в ОП советницей по внешнеполитическим вопросам.
Причины такого решения пока неизвестны. Сама пресс-секретарь официально не подтверждала информацию об увольнении. Заметим, Мендель занимает должность пресс-секретаря президента почти 2 года.
Что известно о Юлии Мендель
- Зеленский назначил Мендель своим спикером 3 июня 2019 года. Перед тем глава государства объявлял конкурс.
- Мендель имеет значительный опыт в журналистике. Она ранее работала на телеканалах ICTV, "Экспрессо-ТВ" и "Интере". Писала для украинского Forbes и американского Politico. Несколько лет сотрудничает с The New York Times.
- В 2015 году, по программе Международного института прессы, журналистка побывала в редакциях главных американских медиа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN. В 2016 году ездила на тренинг для журналистов в Йельский университет, США.
- Уже на посту Мендель попадала в череду скандалов и курьезов. Например, в конце сентября 2019 года Юлия Мендель оттолкнула журналиста "Схем" Сергея Андрушко, когда Зеленский и действующий глава ОП Андрей Богдан приехали под здание Высшего антикоррупционного суда.
- В апреле пресс-секретарь заявила, что в Украине есть свой русский язык. Это возмутило пользователей сети.
- Кстати, согласно декларации, в 2020 году Мендель заработала 684 тысячи гривен. Это в 2 раза больше, чем зарплата Владимира Зеленского.
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