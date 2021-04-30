Пресс-секретарь президента Юлия Мендель покидает свой пост. Пока неизвестно, кто ее заменит.

Мендель сама написала заявление на увольнение. Издание сообщило, что такую информацию подтвердили двое собеседников в Офисе Президента.

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На какой должности может остаться Мендель

Журналист "Украинской правды" Роман Кравец тоже написал, что Мендель больше не будет спикером президента, поэтому ей ищут замену. Однако Кравец предположил, что она все-таки останется в пресс-службе, но на другой должности.

В то же время LB.ua, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Зеленский согласовал увольнение, но Мендель будет работать в ОП советницей по внешнеполитическим вопросам.

Причины такого решения пока неизвестны. Сама пресс-секретарь официально не подтверждала информацию об увольнении. Заметим, Мендель занимает должность пресс-секретаря президента почти 2 года.

Что известно о Юлии Мендель