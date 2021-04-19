Украинская власть настроена приложить максимум усилий, чтобы урегулировать войну на Донбассе дипломатическим путем. В частности, Владимир Зеленский готов сделать все, чтобы ее закончить.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что во время разговора Зеленского с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель важным вопросом было обсуждение кластеров. Этот документ предусматривает пошаговое выполнение договоренностей о достижении мира на Востоке Украины.

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Европа хочет окончания войны

По словам Мендель, лидеры Франции и Германии поддерживают стремление Украины урегулировать обострение на Донбассе. Как она отметила, Европа хочет окончания войны.

Война никому не нужна – ни Украине, ни Европе, ни миру. Вспомним то, что это единственная война, которая сейчас продолжается в Европе. Владимир Зеленский готов сделать все, чтобы ее закончить,

– подчеркнула Мендель.

Пресс-секретарь президента также добавила, что украинская власть имеет четкое видение того, как двигаться дальше.

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