Меня атаковали две ботофермы, – Мендель рассказала о критике

Юлия Мендель рассказала, что она была вынуждена публично говорить из-за того, что ее "дискредитировали". Также она пояснила, что ее "атаковали две ботофермы".

Бывшая пресс-секретарь сказала, что эти "ботофермы" состояли из двух сил. Об этом Мендель рассказала в интервью.

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Мендель о "двух ботофермах"

Юлия Мендель рассказала, что "негатив и хейт распространяли оппозиционные силы".

Меня атаковали две ботофермы. Первая – пророссийская. Вторая – радикальная украинская,

– рассказала Мендель.

Украинская, по словам Мендель, делает акцент на ее "непрофессионализме и якобы низких интеллектуальных способностях", в свою очередь пророссийские – "пишут, что я не умею одеваться и имею плохой вид".

Достигла цели, – Мендель

Добавила, что "нельзя недооценивать и того позитива, который я получила после эфиров". Ведь ее "услышали журналисты" и "стали относиться ко мне лучше".

Мендель рассказала также, что в интервью, которое давала Натальи Влащенко "достигла цели".

Люди почему-то думают, что если тебе напишут что-то плохое в комментариях, то пиар не удался. Это неправда. Пиар – когда о тебе говорят,

– поделилась своими взглядами Мендель.

Она заверила, что "хотела раскрыться". Она говорит, что "открыта" к комментариям в фейсбуке. Заверила, что ей пишут и положительные комментарии.

Ведь, мол, – есть люди, которые хейтят ее "под каждым сообщением". Мендель говорит, что "ей рассказывали" якобы люди "берут условные 10 – 20 гривен за комментарий".

Говорили, что я не компетентна, что мои очки на пиджаке – это трагедия, – Мендель

Юлия Мендель ответила на вопрос, почему ее не приняли журналисты.

Во-первых, были очень большие атаки: говорили, что я не компетентна, что мои очки на пиджаке – это трагедия. Эти абсурдные месседжи одновременно распространялись различными информационными каналами,

– заверила бывшая пресс-секретарь.

Однако она считает, что их основная задача – "вызвать эмоции, морально уничтожить человека, дестабилизировать ситуацию, создать ореол ненависти". Она также сказала, что в "политике понятно, что девушке сложнее".

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