"Меня можно обменять на НАТО": Зеленский ответил а каких условиях уйдет в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может сложить полномочия в обмен на вступление Украины в НАТО. Он добавил, что выборы в Украине не означают, что он их проиграет.

Несколько республиканцев США призвали Зеленского сложить полномочия после спора с Трампом в Белом доме. Об этом сообщает 24 Канал.

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Готов ли Зеленский уйти с поста президента

Президент Украины Владимир Зеленский ответил иностранным журналистам в Лондоне, при каких условиях готов уйти в отставку. Он предложил обменять этот его шаг на членство Украины в НАТО.

Меня можно обменять на НАТО. Я сказал, что обмениваюсь на членство в НАТО, значит, я свою миссию выполнил,

– заявил Зеленский.

Однако, как заметил украинский лидер, выборы в Украине не означают, что он не станет президентом снова.

"Недостаточно просто провести выборы. Нужно было бы не допустить меня к участию. И это будет немного сложнее. Потому что надо еще договариваться со мной", – отметил Зеленский.