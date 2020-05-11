Меня не удовлетворяют деньги, которые сейчас предлагает МВФ, – Саакашвили о помощи Украине

Украина может получить от МВФ 5 миллиардов долларов по программе поддержки stand-by. Однако эта сумма существенно меньше, чем та, которую обсуждали ранее. Почему так произошло и что о сотрудничестве с Фондом думает Михаил Саакашвили – читайте дальше.

Об этом новоназначенный председатель исполнительного комитета реформ в Украине рассказал в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале. Он подчеркнул, что Украина вообще сейчас не может остаться без денег, ведь это обернется большой катастрофой.

Обратите внимание Сейчас нет времени для "раскачки", – Саакашвили о проблемах экономики

Меня не удовлетворяют деньги, которые сейчас предлагает МВФ. Это далеко от того, что сейчас нужно Украине. Но без них пазл украинской экономики не может сложиться. Надо, чтобы мы хоть какой-то минимум сейчас получили,

– подчеркнул Саакашвили.

Он также высказал свое мнение относительно того, почему Международный валютный фонд уменьшил сумму финансовой помощи для Украины. Политик считает, что команда, которая работает с Фондом, прежде всего должна быть упорнее.

Справка. МВФ и Украина обсуждают другую программу финансирования из-за кризисной ситуации. Программа EFF изначально предусматривала 5,5 миллиарда долларов кредита. Потом речь шла о 8 миллиардах в течение трех лет, 5 из которых Украина получила бы до конца 2021.



Программа standby, которую обсуждают сейчас, предусматривает 5 миллиардов долларов на 18 месяцев. То есть сумма, которую получит Украина в течение следующих 1,5 года не меняется. Однако общая сумма существенно меньшая.

"Во-первых, нам нужно гораздо больше денег, чем они предлагают. Во-вторых, нужна также собственная реформаторская программа, мы не можем зависеть только от того, что какой-то чиновник предлагает в определенный момент", – отметил Саакашвили. И подчеркнул: гордится тем, что Грузия избавилась от услуг МВФ и делала свои собственные реформы.



Что известно о работе Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала

По словам политика, в Украине большинство людей, которые выступают против МВФ, имеют такую позицию не потому, что хотят сделать что-то радикальное, против чего выступает Фонд. А потому что это их интересы, они пытаются сохранить статус-кво, и им мешает эта организация.

Слишком рано говорить, почему у МВФ это сделали (уменьшили сумму транша – 24 канал). Я слышал, что они думают, что здесь есть больше процесса, чем результатов, что есть больше имитации, чем реальности,

– пояснил он.

Отметим, что накануне Саакашвили назначили председателем исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины. Поэтому политик рассказал, что среди его задач на новой должности является участие в переговорах с западными партнерами и с МВФ.

Назначение Саакашвили: что стоит знать?

Соответствующий указ президент Зеленский подписал 7 мая. Основная задача ведомства, которое возглавил Саакашвили – подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ.



Из-за этого назначения Грузия отзывает своего посла из Украины для консультаций. В то же время глава МИД страны отметил, что "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".

Саакашвили отметил, что когда шел на должность вице-премьера, Зеленский имел в виду, в частности, и такую функцию. Ведь он имеет большой опыт. Однако сейчас все зависит от президента. Председатель исполнительного комитета Нацсовета реформ подчеркнул, что Украина должна защищать собственные интересы.

Есть "красные линии", которые нам выставляет МВФ, но мы тоже должны иметь "красные линии" – реальные, а не связанные с олигархическими интересами. Это означает, что там тоже нужны люди, которые имеют опыт равноправных отношений с Фондом,

– убежден он.

По словам политика, для Европы какая-то глобальная катастрофа в Украине – это европейская катастрофа. И мы должны этим пользоваться для наших собственных целей и открыто разговаривать о возможности Украины, но также и о реальной опасности.

"Есть враг Украины, который хочет вообще уничтожить ее. Они так любят Украину, что хотят, чтобы ее было где-то пять, а не одна. И чтобы не позволить им воплощать этот план – а они это делают ежедневно – нам нужно получить качественную поддержку. А не просто так: дали 2 миллиарда и все, "будьте там счастливы и чтобы мы вас больше не видели". Так не получится", – подытожил Саакашвили.

Смотрите полное видео программы "Перекрестный допрос":