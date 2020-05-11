Мене не задовольняють гроші, які зараз пропонує МВФ, – Саакашвілі про допомогу Україні

Україна може отримати від МВФ 5 мільярдів доларів за програмою підтримки stand-by. Проте ця сума суттєво менша ніж та, яку обговорювали раніше. Чому так сталося та що про співпрацю з Фондом думає Міхеїл Саакашвілі – читайте далі.

Про це новопризначений голова виконавчого комітету реформ в Україн розповів в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі. Він наголосив, що Україна взагалі зараз не може залишитися без грошей, адже це обернеться великою катастрофою.

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Мене не задовольняють гроші, які зараз пропонує МВФ. Це далеко від того, що зараз потрібно Україні. Але без них пазл української економіки не може скластися. Треба, аби ми бодай якийсь мінімум зараз отримали,

– наголосив Саакашвілі.

Він також висловив свою думку щодо того, чому Міжнародний валютний фонд зменшив суму фінансової допомоги для України. Політик вважає, що команда, яка працює з Фондом, насамперед повинна бути наполегливішою.

Довідка. МВФ та Україна обговорюють іншу програму фінансування через кризову ситуацію. Програма EFF спочатку передбачала 5,5 мільярда доларів кредиту. Потім йшлося про 8 мільярдів протягом трьох років, 5 з яких Україна отримала б до кінця 2021.



Програма standby, яку обговорюють зараз, передбачає 5 мільярдів доларів на 18 місяців. Тобто суму, яку отримає Україна впродовж наступних 1,5 роки не змінюється. Проте загальна сума суттєво менша.

"По-перше, нам потрібно набагато більше грошей, ніж вони пропонують. По-друге, потрібна також власна реформаторська програма, ми не можемо залежати тільки від того, що якийсь чиновник пропонує в певний момент", – зазначив Саакашвілі. І підкреслив: пишається тим, що Грузія позбавилася від послуг МВФ і робила свої власні реформи.



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За словами політика, в Україні більшість людей, які виступають проти МВФ, мають таку позицію не тому, що хочуть зробити щось радикальне, проти чого виступає Фонд. А тому що це їх інтереси, вони намагаються зберегти статус-кво, і їм заважає ця організація.

Занадто рано говорити, чому у МВФ це зробили (зменшили суму траншу – 24 канал). Я чув, що вони думають, що тут є більше процесу, ніж результатів, що є більше імітації, ніж реальності,

– пояснив він.

Зазначимо, що напередодні Саакашвілі призначили головою виконавчого комітету Нацради реформ України. Тож політик розповів, чи серед його завдань на новій посаді є участь у переговорах з західними партнерами та з МВФ.

Призначення Саакашвілі: що варто знати? Відповідний указ президент Зеленський підписав 7 травня. Основне завдання відомства, яке очолив Саакашвілі – підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг реалізації реформ.



Через це призначення Грузія відкликає свого посла з України для консультацій. Водночас очільник МЗС країни зазначив, що "Грузія не розглядає розрив дипломатичних відносин або перегляд стратегічного партнерства".

Саакашвілі зазначив, що коли йшов на посаду віцепрем'єра, Зеленський мав на увазі, зокрема, і таку функцію. Адже він має великий досвід. Проте зараз усе залежить від президента. Голова виконавчого комітету Нацради реформ підкреслив, що Україна має захищати власні інтереси.

Є "червоні лінії", які нам виставляє МВФ, але ми теж маємо мати "червоні лінії" – реальні, а не пов'язані з олігархічними інтересами. Це означає, що там теж потрібні люди, які мають досвід рівноправних стосунків із Фондом,

– переконаний він.

За словами політика, для Європи якась глобальна катастрофа в Україні – це європейська катастрофа. І ми маємо цим користуватись для наших власних цілей та відкрито розмовляти про можливості України, але також і про реальну небезпеку.

"Є ворог України, який хоче взагалі знищити її. Вони так люблять Україну, що хочуть, аби її було десь п'ять, а не одна. І щоб не дозволити їм втілювати цей план – а вони це роблять щоденно – нам потрібно отримати якісну підтримку. А не просто так: дали 2 мільярди і все, "будьте там щасливі і щоб ми вас більше не бачили". Так не вийде", – підсумував Саакашвілі.

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