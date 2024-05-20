В Воздушных силах регулярно дают объяснения на различные темы. Например, Илья Евлаш рассказывал, зачем враг запускает фальш-цели.

К теме В Воздушных силах объяснили, почему Россия начала чаще атаковать баллистикой

Как летит баллистика и как с ней бороться

Баллистическая ракета летит по определенной траектории. А вот менять траекторию могут крылатые и управляемые ракеты, сказал Евлаш в эфире телемарафона.

Мы видим, как враг применяет свои ракеты: даже аэробаллистические, те же "Кинжалы" с МиГ-31К, при заходе на удар уже заходят как баллистика,

– рассказал он.

Спикер Воздушных сил уточнил: не подтверждает, что баллистическая ракета меняет траекторию в момент падения. В качестве примера он привел баллистические ракеты "Искандер".

Россия продолжает бить "Искандерами" по украинским городам. Эффективно бороться с таким оружием может зенитно-ракетная система Patriot.

Зеленский о дефиците ПВО

По словам президента, Украина испытывает дефицит систем противовоздушной обороны. Военные экономят ракеты, чтобы не стрелять ими по дронам, ведь последних очень много. Против ракет должны работать ракеты, как заметил Зеленский.

Впрочем, сложно сказать, сколько ракет нужно нашему государству. Россия регулярно бьет по украинским городам, но то, сколько она выпустит, зависит от того, сколько ей поставят Иран и Северная Корея.

Украине нужно еще семь комплексов ПВО к тем, которые уже есть. Ими можно будет закрыть критическую инфраструктуру, а заодно и города, где расположены эти объекты.

Так значительно проще, чем восстанавливать поврежденную энергетику и везти сотни генераторов с того же Запада. Но как громко бы Украина ни говорила о своих потребностях, ее голос все равно тише российских ракет.