У Повітряних силах регулярно дають пояснення щодо різних тем. Наприклад, Ілля Євлаш розповідав, навіщо ворог запускає фальш-цілі.

До теми У Повітряних силах пояснили, чому Росія почала частіше атакувати балістикою

Як летить балістика та як із нею боротися

Балістична ракета летить за визначеною траєкторією. А от змінювати траєкторію можуть крилаті та керовані ракети, сказав Євлаш в ефірі телемарафону.

Ми бачимо, як ворог застосовує свої ракети: навіть аеробалістичні, ті самі "Кинджали" з Міг-31К, під час заходу на удар уже заходять як балістика,

– розповів він.

Речник Повітряних сил уточнив: не підтверджує, що балістична ракета змінює траєкторію в момент падіння. Як приклад, він навів балістичні ракети "Іскандер".

Росія продовжує бити "Іскандерами" по українських містах. Ефективно боротися з такою зброєю може зенітно-ракетна система Patriot.

Зеленський про дефіцит ППО

За словами президента, Україна відчуває дефіцит систем протиповітряної оборони. Військові економлять ракети, щоб не стріляти ними по дронах, адже останніх дуже багато. Проти ракет мають працювати ракети, як зауважив Зеленський.

Втім, складно сказати, скільки ракет потрібно нашій державі. Росія регулярно б'є по українських містах, але те, скільки вона випустить, залежить від того, скільки їй поставлять Іран та Північна Корея.

Україні потрібно ще сім комплексів ППО до тих, які вже є. Ними можна буде закрити критичну інфраструктуру, а заразом і міста, де розташовані ці об'єкти.

Так значно простіше, ніж відновлювати пошкоджену енергетику та везти сотні генераторів з того-таки Заходу. Але як гучно б Україна не говорила про свої потреби, її голос усе одно тихіший за російські ракети.