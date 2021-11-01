Менять страну через инновации: истории амбициозных проектов

Украинские инновационные проекты и стартапы не только получают мировое признание, но и все чаще являются двигателем изменений в стране. Будь то инновационный центр на базе старого завода, или некоммерческий инкубатор, или даже экологические зубные щетки – эти примеры демонстрируют, как инновационные подходы и технологии могут двигать Украину в европейском направлении.

"Интерньюз-Украина" и UkraineWorld рассказывают истории украинцев, для которых ключевые европейские ценности – это часть жизни. О развитии через новаторское мышление – читайте далее от Ирины Матвиишин и Татьяны Дудник.

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Превратить старый завод в инновационный центр

В прошлом году Ивано-Франковск стал лучшим городом для ведения бизнеса по версии Forbes. Драйвером этого процесса стал, в частности, "Промприбор.Реновация" – инновационный центр на базе бывшего советского завода "Промприбор". Это проект переосмысления старого пространства и уникальный пример объединения бизнеса, общественного сектора и власти.

Сегодня площадь завода размером в 1.8 га земли 38,6 тысячи квадратных метров занимает разная развитая инфраструктура. На восстановленной территории находятся офисы, коворкинг, мастерские, галерея современного искусства, школы неформального образования и тому подобное. Здесь разместился и офис Управления проектной деятельности Департамента инвестиционной политики, проектов, международных связей, туризма и промоций города.

Сейчас ревитализировано около 16 процентов территории, но на заводе уже работает 26 организаций и компаний-резидентов. Все они не случайны, отмечает инициатор и исполнительный директор проекта "Промприбор.Реновация" Юрий Филюк: здесь строят экосистему на пересечении неформального образования, современного искусства, новой экономики и урбанистики.

Нам важно, чтобы это были компании, организации, которые совпадают с проектом за ценностями, которые понимают, что такое принципы открытости, взаимодействия что такое экосистема, и видят в этом ценность,

– говорит Юрий.

Важна и функциональная целесообразность определенного бизнеса или организации, которая хочет быть частью инновационного центра.

Одним из стратегических партнеров проекта является платформа "Теплый Город" – инициатор многих инициатив в Ивано-Франковске, чей опыт перенимают организации других городов Украины. Она также способствует коммуникации бизнеса, общественного сектора и представителей местной власти.

"Глобально это платформа общественных трансформаций, команда людей, которые горят тем, чтобы менять окружающую среду к лучшему, чтобы менять общество к лучшему", – рассказывает руководитель платформы Илларион Павлюк.

В инновационном центре есть своя терраса с урбан-огородом, ресторан-бистро и бар – все продумано так, чтобы люди больше взаимодействовали. Со временем здесь планируют сделать больше отдыха и развития пространства для общины и гостей города.

Инициатор проекта Юрий Филюк убежден, что "Промприбор.Реновация" может стать моделью для перезагрузки всей страны.



Старый завод удалось превратить в инновационный центр / Фото 24 канал

Когда у кого-то одного получилось, люди начинают верить, что это возможно, и начинают предпринимать свои попытки. Поэтому очень важно показать, что это работает,

– добавляет Юрий.

Сегодня "Промприбор.Реновация" объединяет уже более тысячи инвесторов и немало локальных, национальных и международных институтов, в частности проект поддержали правительства Швеции, Канады, Стэнфордский институт исследований, BMW и Bosch фонды и тому подобное. Юрий Филюк отмечает, что это инновационный подход не только для Украины. Опытом реновации завода в Ивано-Франковске интересуются партнеры из Германии, Австрии, США. В то же время его полное восстановление планируют завершить до конца 2023 года.

Создать стартап, который бережет окружающую среду

Илья и Дарья Кичук изобрели альтернативу пластиковым зубным щеткам: они создают их из экологически чистых материалов, которые не вредят природе. Несколько лет назад они основали стартап Еffa, который становится все более популярным за пределами Украины и привлекает немалые инвестиции.

Экогигиена: история украинского стартапа – видео:

Материал, из которого созданы щетки, не только не загрязняет окружающую среду, но и удобряет почву. Ручки зубных щеток изготавливают из волокон тростника, а сами щетинки — из силикона, который полностью перерабатывается. То же касается упаковки – она растворяется в воде.



Стартап Effa имеет социально важную миссию / Фото 24 канал

Учредители Илья и Дарья решили создать Еffa, когда осознали масштабы загрязнения от зубных щеток, которые каждый день оказываются на свалках. Только отели ежегодно выбрасывают около 6 тысяч пластиковых щеток. Теперь украинские экощетки Effa используют в самых известных отелях мира, в частности в Radisson и Alila, а также такие всемирно известные компании, как Netflix.

Стартап уверенно покоряет мир, получая крупные заказы из Европы, выигрывает конкурсы, привлекает многотысячные долларовые инвестиции. В планах основателей – начать производство гигиенических наборов с мылом, щеткой и маской из экоткани. Инновационность Еffa полностью направлена на сохранение окружающей среды.

Effa – лишь один из многих успешных стартапов Украины, у которых социально важная миссия. Среди таких украинский стартап Esper Bionics, что создает интуитивно управляемые бионические протезы, и бренд украинской одежды ETNODIM, что популяризирует вышиванки, и даже первый банк еды в Львове "Тарелка", что кормит бездомных и нуждающихся и другие.

Помогать стартапам и изменениям в стране

Выходить на международный уровень украинским стартапам помогает, в частности, "1991 Open Data Incubator". Это первый в Украине некоммерческий инкубатор, который буквально "выращивает" стартапы из идей.

Инкубатор является проектом общественной организации SocialBoost, соучредитель которой Денис Гурский работал над реформой открытых данных в Украине и продвигал новые положения, которые впоследствии внесли в нормативную базу. Именно работа с открытыми данными стала основой деятельности "1991 Open Data Incubator". Задача инкубатора была развивать новые проекты, возникавшие вследствие SocialBoost-хакатонов, где решали проблемы национального значения. Позже "1991 Open Data Incubator" начал набирать новые стартапы не только с хакатонов, но и на новые программы.

На сегодня это около 100 различных стартапов, которые используют открытые и большие данные, не только уже государственные, а еще и корпоративные. Поэтому это действительно можно назвать устойчивым развитием,

– объясняет Евгения Клепа, исполнительный директор "1991 Open Data Incubator".

"1991 Open Data Incubator" выращивает стартапы из идей / Фото предоставлено 24 канала

В то же время некоммерческий инкубатор много работает с международными программами в направлении кибербезопасности, противодействия коррупции, децентрализации и электронной демократии. Одна из них – EU Association Lab – имела целью трансформировать государственный сектор и ускорить темпы выполнения соглашения Украины с ЕС. Проекты этой программы, которые привлекали бизнес, государственных служащих и общественный сектор, до сих пор работают в государственных структурах, а некоторые – стали стартапами, которые до сих пор развиваются, добавляет Евгения.

После проекта совместно с Betterplace lab в Берлине и Goethe-Institut в Украине "1991 Open Data Incubator" помогал развиваться лидерам в Украине и в Германии. По словам исполнительного директора Евгении Клепы, такое сотрудничество способствует культурному обмену и поиску партнерств между странами, несмотря на локдаун.

Кроме национальных и международных программ, организация все же занимается созданием и обучением стартапов в разных направлениях. За почти 6 лет "1991 Open Data Incubator" выпустил более 200 стартапов и помог привлечь в них более 2 миллионов долларов. Более 30% стартапов, образовавшихся с помощью инкубатора, успешно продолжают свою деятельность.

"1991 Open Data Incubator" выпустил более 200 стартапов / Фото 24 канал

Такие организации, как у нас, помогают стартапам с минимальными возможностями интенсивно и структурированно подойти к развитию своего бизнес-проекта, выстроить не только все процессы внутри проекта, но и так же обратить внимание на те проблематики, которые есть,

– рассказывает Евгения Клепа, исполнительный директор "1991 Open Data Incubator".

Для дальнейшего успеха стартапы должны достигать ключевых показателей эффективности, которые определяет инкубатор. Им нелегко, добавляет Евгения, но это помогает быстрее учиться на ошибках и получать фидбек. Это и дает украинским стартапам шанс масштабироваться за пределы страны.

Серия репортажей сделана в рамках национальной кампании EUkraine. Проект осуществляет "Интерньюз-Украина" и UkraineWorld при поддержке Международного фонда "Возрождение" в сотрудничестве с Офисом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и проектом Association4U.

Авторы: Ирина Матвиишин, Татьяна Дудник