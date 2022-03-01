Мэр Одессы Труханов "сливает" территориальную оборону, – Бабель

Вся страна делает все возможное и невозможное, чтобы дать отпор российским оккупантам и выгнать их из нашей земли. ВСУ, территориальная оборона и общество активно противостоят врагу.

Каждый украинский город пытается укомплектовать территориальную оборону, чтобы защищать свою территорию. Отряды терробороны успешно задерживали диверсантов и заставляли врага разворачиваться.

Кстати Х*р вам, су*ы: в Минобороны отреагировали на обстрел телебашни в Киеве

Территориальная оборона в Одессе

Как сообщил Бабель, комплектация территориальной обороны Одессы идет далеко не лучшим образом. По их мнению, это следствие сознательных действий мэра города Геннадия Труханова и главы Военно-гражданской администрации Сергея Гриневецкого.

Местным мужчинам, которые записались в территориальную оборону, до сих пор не предоставили оружие. Кроме того, у них нет должного обеспечения.

На 6-й день войны Тероборона Одессы просит помощи патронами и амуницией, поэтому претензии к руководителям вполне оправданы.