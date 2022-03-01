Кожне українське місто намагається укомплектувати територіальну оборону, щоб боронити свою територію. Загони тероборони вже успішно затримували диверсантів та змушували ворога розвертатися.

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Територіальна оборона в Одесі

Як повідомив Бабель, комплектація територіальної оборони Одеси йде далеко не найкращим чином. На їх думку, це є наслідком свідомих дій мер міста Геннадія Труханова та голови Військово-цивільної адміністрації Сергія Гриневецького.

Місцеві чоловіки, які записалися у територіальну оборону, їм досі не надали зброю. Окрім того, в них немає належного забезпечення.

На 6-й день війни Тероборона Одеси просить про допомогу патронами та амуніцією, тому претензії до керівників цілком виправдані.

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