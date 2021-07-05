Дело о поставках в ВСУ некачественной техники: одному из подозреваемых избрали меру пресечения

Печерский суд Киева 5 июля избирал меру пресечения трем бывшим чиновникам Минобороны и председателю правления ЧАО "Кузница на Рыбальском". Одного из фигурантов взяли под стражу на 60 суток.

Их всех подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения на протяжении 2016–2018 годов некачественной военной техники.

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Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ.

В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 миллионов гривен.

Мера пресечения должностным лицам

В течение дня суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме.

Одному из бывших директоров Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Андрею Араптанову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме около 475 миллионов гривен.

Кроме этого, в отношении остальных подозреваемых по делу судебные заседания перенесены на другие даты.

ГБР сообщило о подозрении

Следователи ГБР 2 июля сообщили о подозрении председателю правления ЧАО "Кузница на Рыбальском" Валерию Шандре и трем бывшим чиновникам Минобороны:

заместителю министра обороны Украины в 2015– 2019 годах Игорю Павловскому;

директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники в 2015–2017 годах;

директору Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники в 2018–2019 годах.

Работники Государственного бюро расследований провели обыски у фигурантов. Они изъяли оружие и значительную сумму наличных.