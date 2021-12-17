6 декабря соответствующее заседание суд отложил, потому что кум Путина на него не явился. Тогда защита уверяла, что Медведчук не получил повестки в суд, а также недавно переболел коронавирусом.

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Что сказал Медведчук

Член ОПЗЖ неоднозначно выразил ожидания от заседания суда. Медведчук сказал: "Поживем – увидим". В то же время заверил, что чувствует себя отлично.

В чем обвиняют кума Путина

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