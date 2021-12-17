6 грудня відповідне засідання суд відклав, бо кум Путіна на нього не з'явився. Тоді захист запевняв, що Медведчук не отримав повістки до суду а також нещодавно перехворів коронавірусом.

Читайте також Земля в Криму, величезний маєток, Maybach: Медведчук став рекордсменом через брехню у декларації

Що сказав Медведчук

Член ОПЗЖ неоднозначно висловив свої очікування від засідання суду. Медведчук сказав: "Поживемо-побачимо". Водночас запевнив, що почуває себе чудово.

У чому звинувачують кума Путіна

8 жовтня СБУ оголосила підозру в державній зраді та фінансуванні тероризму куму президента Росії Володимира Путіна Віктору Медведчуку.

Політика звинувачують в організації незаконних схем для постачання в українські державні підприємства вугілля з окупованого Донбасу.

Суд у справі про держзраду за торгівлю вугіллям із бойовиками відправив Медведчука під домашній арешт. Але прокуратура просила для нього арешт або захмарну заставу в 1 мільярд гривень.

Кум російського президента переконаний, що кримінальна справа проти нього є політичним переслідуванням

Кремль засудив запобіжний захід Медведчуку. Попри це Росія наголосила, що допомогти не можуть, адже Медведчук – громадянин України.

Вам може бути цікаво, як Медведчук ховав яхту від санкцій: дивіться відео