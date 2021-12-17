6 грудня відповідне засідання суд відклав, бо кум Путіна на нього не з'явився. Тоді захист запевняв, що Медведчук не отримав повістки до суду а також нещодавно перехворів коронавірусом.

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Що сказав Медведчук

Член ОПЗЖ неоднозначно висловив свої очікування від засідання суду. Медведчук сказав: "Поживемо-побачимо". Водночас запевнив, що почуває себе чудово.

У чому звинувачують кума Путіна

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