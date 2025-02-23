Мерц объявил о своей победе на выборах Германии: что заявил будущий канцлер

Концервативный альянс с Фридрихом Мерцом во главе заявил о своей победе на выборах Германии. Они набрали около 29 процентов голосов, согласно первым подсчетам голосов.

Он призвал к скорейшему созданию стабильной власти в Германии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Фридрих Мерц, похоже, побеждает на выборах в Германии

Консервативный альянс, похоже, опережает другие партии на выборах в Германии с результатом в 29% голосов. Его глава, вероятнее всего, будущий канцлер страны, Фридрих Мерц объявил о победе через несколько минут после обнародования этих цифр.

Теперь мы должны быстро восстановить нашу способность действовать, чтобы мы могли делать правильные вещи дома, чтобы мы снова присутствовали в Европе, чтобы мир мог увидеть, что Германией снова управляют надежно,

– заявил Мерц.

Антимиграционная и пророссийская партия "Альтернатива для Германии" (AfD) занимает второе место с 19,6% голосов. Это ее лучший результат за всю историю.

Алиса Вайдель, кандидат на пост канцлера от AfD, назвала это "историческим успехом". Она в частности заявила, что открыта к участию в коалиции с ХДС, что ранее исключил Мерц.

Олаф Шольц признал свое поражение и поздравил Мерца с победой.

Кто еще пройдет в парламент

Прогнозы относительно результатов, основаны на подсчете избирателей, будут уточняться вечером. Почти окончательные результаты должны быть подтверждены до полуночи в Берлине.

Результат меньших партий – левой партии, либеральных свободных демократов (FDP) и Альянса Сары Вагенкнехт (BSW) – будет иметь решающее значение для того, насколько легко Мерц сможет сформировать коалицию и насколько она будет стабильной. Партии должны превысить 5 процентов, чтобы попасть в Бундестаг.

Прогнозы говорят, что "Зеленые" имеют 13% голосов, Левая партия – 8,5%, FDP – 4.9%, BSW – 4.8%.

Если по крайней мере две из последних трех партий попадут в парламент, жизнь Мерца усложнится, ведь он должен будет вести переговоры о создании коалиции. Это, вероятно, будет означать, что ему нужно трехпартийное правительство.