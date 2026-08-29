Мерц готовится объявить о введении масштабных санкций против России после атаки дрона в Лейпциге

Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится объявить о новых санкциях против российских структур после инцидента с дроном в Лейпциге. Решение может быть объявлено уже в начале следующей недели.

Об этом пишет Politico.

Что известно о новых санкциях против России?

Правительство Германии рассматривает прямые меры против российских структур. Параллельно Европейский Союз работает над новым пакетом санкций против России.

Трое немецких чиновников, осведомленных о ситуации, сообщили, что объявление может состояться в начале следующей недели. Его могут приурочить к встрече министров иностранных дел стран ЕС, запланированной на вторник в Ирландии.

По словам одного из чиновников, в ответ на инцидент недостаточно просто высылать российских дипломатов или закрывать российские учреждения в Германии. Среди возможных вариантов рассматривают ужесточение санкций против России или даже существенное увеличение поставок оружия Украине.

В то же время конкретные меры, которые может объявить Мерц, пока не раскрываются. В Берлине также готовятся к возможному ответу Москвы. Пресс-секретарь правительства Германии заявил, что канцлерство не хочет заниматься предположениями относительно ответственности России.

Канцелярия не занимается спекуляциями. Важно лишь официальное установление федеральным правительством ответственности за инцидент по собственному усмотрению и после оценки всех результатов расследования,

– сказал он.

Напомним, в среду, 5 августа, в аэропорту Лейпцига беспилотник со взрывчаткой врезался в украинский грузовой самолет. Взрыва не произошло.

На начальном этапе у следствия не было достаточных доказательств, чтобы официально связать атаку с Россией. В то же время характер беспилотника и способ его использования могли свидетельствовать о профессиональной подготовке операции.

В частности, дрон не был обычным коммерческим устройством из магазина – его изготовили специально под заказ. Из-за этой особенности беспилотник также не удавалось обнаружить стандартными радарами, которые используются для контроля воздушного пространства.

Позже The Wall Street Journal со ссылкой на американских разведчиков сообщил, что они видят возможный российский след в этом инциденте. В то же время немецкие правоохранительные органы продолжают расследование и устанавливают, кто именно стоял за попыткой атаки. Власти рассматривают происшествие как потенциально преднамеренное нападение и проверяют версию о возможном причастности иностранного государства.

Кроме того, в Германии правоохранительные органы продолжают обнаруживать неисправные беспилотники со следами гексогена недалеко от аэропорта Лейпциг-Галле. Найденный уже третий аппарат связывают с диверсионной атакой на украинский грузовой самолет и логистические объекты.