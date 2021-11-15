Меркель и Лукашенко почти час говорили по телефону о беженцах на границе: что решили
Источник:сайт Александра Лукашенко
Ангела Меркель провела разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. В частности политики обсудили ситуацию с мигрантами на границе Беларуси и ЕС.
Белорусская сторона заявила, что говорили о "путях и перспективах решения миграционной проблемы". Об этом 15 ноября заявили на сайте Лукашенко.
К теме 2-3 тысячи человек: Лукашенко хочет отправить мигрантов на самолетах в Мюнхен
Меркель провела телефонный разговор с Лукашенко
Во время разговора обсудили ряд проблем, и прежде всего ситуацию с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах,
– говорится в сообщении.
За почти час разговора у Лукашенко сообщили, что:
- "детально затронули пути и перспективы решения миграционной проблемы, чтобы не допустить эскалации ситуации на границе;
- обсудили гуманитарную поддержку беженцев через оказание им гуманитарной помощи".
На сайте Лукашенко говорится, что самопровозглашенный президент Беларуси и исполняющая обязанности канцлера Германии "договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации".
Коротко о ситуации на границе ЕС и Беларуси
- В мае, после введения санкций ЕС, Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию ЕС.
- В августе 2021 года Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.
- 8 ноября ситуация на границе Польши и Беларуси значительно ухудшилась. В частности там заметили тысячи мигрантов.
- 15 ноября Польша заявила, что белорусы согнали на пограничный переход "Кузница" примерно 3,5 тысячи мигрантов.
- В этот же день Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова направить мигрантов, находящихся на границе, самолетами в Мюнхен. Речь идет о примерно 2-3 тысячах человек.