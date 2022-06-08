Меркель не считает себя виновной в том, что Россия напала на Украину
Источник:Spiegel
Ангела Меркель заявила, что не считает себя виновной в том, что Россия напала на Украину. Экс-канцлер Германии подчеркнула: извиняться она не планирует.
Меркель рассказала, что оккупация Крыма была для нее глубоким ударом. Экс-канцлер признается, что якобы уже тогда понимала: Владимир Путин – не тот, кто желает добра.
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Отношения с Россией Меркель оправдывает "соседством". Сейчас экс-канцлер рекомендует странам Евросоюза объединиться и держаться вместе.
Полномасштабную войну Меркель назвала большой ошибкой России. Экс-канцлер отметила, что нет никаких оправданий тому, как страна-оккупант жестоко игнорирует международное право. Россия нарушает все, что позволяет европейским странам жить в мире.
В то же время, своей вины в том, что Россия вторглась в Украину, Меркель не видит.
Я себя не виню. Не было возможно создать архитектуру безопасности, которая могла бы это предотвратить,
– заявила экс-канцлер.
Она также не считает ошибкой минские договоренности. По словам Меркель, без них ситуация была бы еще хуже, а "дипломатия, даже если она терпит неудачу, – не ошибочна".
Меркель об Украине и НАТО
- Экс-канцлер также рассказала, почему она заблокировала предоставление Украине плана действий по членству в НАТО в 2008 году.
- По словам Меркель, тогда "Украина была тогда другой страной, была сильно разделена в области внутренней политики". В то же время президент Владимир Зеленский смело искореняет коррупцию.
- Меркель также обратила внимание на то, с каким мужеством президент Зеленский борется за Украину.
Зеленский вспомнил 2008 год после трагедии в Буче
Когда украинские защитники освободили Киевскую область, весь мир увидел зверства российских оккупантов. Зеленский 3 апреля опубликовал в телеграмме фото тел украинцев, замученных россиянами.
Бухарест, декларация саммита НАТО. 3 апреля, 14 лет назад. Был шанс предотвратить. Чтобы Россия не пришла.
Буча, Киевская область. Теперь. Россия пришла,
– написал президент.
Во время традиционного вечернего обращения к украинцам президент отметил, что Украина не обвиняет в этой трагедии лидеров стран Европы или их государства. Однако Зеленский пригласил Меркель и Николя Саркози приехать в Бучу и своими глазами увидеть, "к чему за 14 лет привела политика уступок России".
Зеленский добавил, что Украина не обвиняет Запад, но в то же время имеет право говорить о нерешительности.
Уже на следующий день пресс-секретарь Меркель передала ее ответ. Экс-канцлер сообщила, что считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году.
Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – заметил: ответ Меркель говорит: "западные элиты все еще остаются в опасных иллюзиях".
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