Гутерриш предложил Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по вопросам глобальных общественных благ. Это один из основных проектов Гутерриша в рамках его второй каденции на посту генсека.
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Меркель отказала
По информации источников издания, бывший канцлер разговаривала с генеральным секретарем ООН на прошлой неделе. Она поблагодарила его, но якобы дала понять, что не примет это предложение.
В Организации и раньше считали достаточно низкой вероятность того, что Меркель согласится на предложение по работе, пишет Spiegel.
Что делает Меркель после отставки
Кстати, Меркель покинула пост канцлера Германии в 2021 после 16 лет пребывания на посту. Она рассказывала, что больше не планирует заниматься политикой.
Немка хотела сначала немного отдохнуть. К слову, Меркель хочет написать собственную книгу. В ней она объяснит свои важнейшие политические решения, которые принимала на протяжении каденции.
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