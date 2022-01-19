Гутерріш запропонував Меркель очолити консультативний орган високого рівня з питань глобальних суспільних благ. Це один з основних проєктів Гутерреша в межах його другої каденції на посаді генсека.

До теми Меркель запропонували роботу в Організації Об'єднаних Націй, – ЗМІ

Меркель відмовила

За інформацією джерел видання, колишня канцлерка розмовляла з генеральним секретарем ООН минулого тижня. Вона подякувала йому, але нібито дала зрозуміти, що не прийме цю пропозицію.

В Організації й раніше вважали досить низькою ймовірність того, що Меркель погодиться на пропозицію щодо роботи, пише Spiegel.

Що робить Меркель після відставки

До речі, Меркель залишила посаду канцлера Німеччини у 2021 після 16 років перебування на посаді. Вона розповідала, що більше не планує займатися політикою.

Німкеня хотіла спочатку трохи відпочити. До слова, Меркель хоче написати власну книжку. У ній вона пояснить свої найважливіші політичні рішення, які ухвалювала впродовж каденції.

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