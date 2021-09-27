Относительно планов Меркель есть много спекуляций, – Климкин

Меркель не "фанатка" российского газопровода "Северный поток-2". Об этом бывший министр иностранных дел Украины заявил в эфире одного из телеканалов.

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По словам Климкина, насчет планов политика много спекуляций. Однако он уверен, что Меркель не начнет работать на российские компании.

Для нее это очень эмоциональная история. Она действительно старалась, чтобы помогать нам в российско-украинской войне. Меркель поняла, что Путин ей врал, причем врал в глаза о присутствии российских войск, лгал о Крыме,

– отметил бывший министр.

Он отметил, что Меркель не концентрирует внимание на деньгах: "Она создала себе репутацию, и я считаю, что эта репутация – все, что у нее есть".

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