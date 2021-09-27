Щодо планів Меркель є багато спекуляцій, – Клімкін
Меркель не є "фанаткою" російського газопроводу "Північний потік-2". Про це колишній міністр закордонних справ України заявив в ефірі одного з телеканалів.
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За словами Клімкіна, щодо планів політикині є багато спекуляцій. Однак він впевнений, що Меркель не почне працювати на російські компанії.
Для неї це дуже емоційна історія. Вона дійсно вклалася в те, щоб допомагати нам у російсько-українській війні. Меркель зрозуміла, що Путін їй брехав, причому брехав в очі про присутність російських військ, брехав про Крим,
– наголосив колишній міністр.
Він зауважив, що Меркель не концентрує увагу на грошах: "Вона створила собі репутацію, і я вважаю, що ця репутація – все, що у неї є".
Що відомо про вибори у Німеччині
- 26 вересня німці обирали новий склад Бундестагу. Участь у виборах взяла рекордна кількість політичних партій – 47.
- За даними екзитполів, на виборах лідирує Соціал-демократична партія з результатом 25,7% голосів. На другому місці – Християнсько-демократичний союз – 18,9%. Вже через кілька тижнів парламентарі голосуватимуть за нового канцлера.
- Меркель ще раніше заявила, що свою кандидатуру на голосуванні не висуватиме. Після 16 років при владі вона вирішила піти з посади.