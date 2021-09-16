Информацию о встрече подтвердили в Елисейском дворце. Приоритетной темой для разговора будет ситуация в Афганистане.

Актуально Меркель отправилась в прощальную поездку на посту: какие страны посетит канцлер Германии

Меркель и Макрон поговорят об Афганистане, Беларуси и Украине

Французская сторона также говорит о возможном обсуждении тем Ирана, Ливии, Украины, а также Беларуси. Затронут Меркель и Макрон климатические вызовы, сферу безопасности и миграции.

Интересно! Макрон и Меркель планируют вместе посетить саммит Евросоюза и Западных Балкан. Мероприятие должно состояться 6 октября. Меркель же должна распрощаться с должностью канцлера после результатов выборов, которые проведут 26 сентября.

Меркель в конце августа встретилась с Зеленским

Отметим, что в конце своей каденции Ангела Меркель побывала и в Украине. В Киев она приехала 22 августа, за два дня до того проведя переговоры в Москве с президентом Владимиром Путиным.

К теме Отношение украинцев к мировым лидерам: Меркель лидирует, хуже всего воспринимают Путина

Меркель была за встречу "нормандской четверки"

С Владимиром Зеленским политик обсудила ситуацию на Донбассе и угрозы, которые несет Россия. Тогда канцлер признала, что переговоры по ситуации на Востоке не идут вперед. Более того, Меркель подтвердила, что хотела бы еще поучаствовать в одной встрече лидеров "нормандской четверки".