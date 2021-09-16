Інформацію про зустріч підтвердили у Єлисейському палаці. Пріоритетною темою для розмови буде ситуація в Афганістані.
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Меркель та Макрон поговорять про Афганістан, Білорусь та Україну
Французька сторона також каже про можливе обговорення тем Ірану, Лівії, України, а також Білорусі. Зачеплять Меркель та Макрон кліматичні виклики, сферу безпеки та міграцію.
Меркель наприкінці серпня зустрілась з Зеленським
Зазначимо, що наприкінці своєї каденції Ангела Меркель побувала і в Україні. До Києва вона завітала 22 серпня, за два дні того провівши переговори у Москві з президентом Володимиром Путіним.
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Меркель була за зустріч "нормандської четвірки"
З Володимиром Зеленським політикиня обговорила ситуацію на Донбасі та загрози, які несе Росія. Тоді канцлерка визнала, що перемовини щодо ситуації на Сході не ідуть вперед. Ба більше, Меркель підтвердила, що хотіла б ще взяти в участь в одній зустрічі лідерів "нормандської четвірки".