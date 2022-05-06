Меркель создала иллюзию своей незаменимости, – эксперт о проблемах Шольца и оружии для Украины

Берлин по инерции все еще продолжает соблюдать концепцию "меркелизма" в своей внешней политике. Особенно сильно это сейчас вредит Украине. Даже после начала полномасштабной войны немцы и дальше демонстрируют нерешительность в поддержке нашего государства.

Что стало причиной вычеркивания всего тяжелого вооружения, которое было в немецком списке для Украины, как немецкие оружейники хотели исправить ситуацию с тяжелым оружием, как обескровливали Бундесвер во времена Меркель и Штайнмайера – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказал старший аналитик Западного Института в Познани Виктор Савинок.

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Оружие для Украины

Виктор, что это за группа из 14 человек, которые координируют поставки для нас оружия из Германии?

Это группа экспертов при немецком совете нацбезопасности в ведомстве канцлера. Они занимаются этим вопросом и пытаются найти какие-то решения по поставке оружия из запасов Бундесвера или непосредственно от фирм, занимающихся производством оружия.

Эксперт проанализировал действия Бундесвера / Фото предоставлено спикером

Однако пока эффективность работы экспертной группы оставляет желать лучшего. Все, чего ей удалось достичь, – это замена противовоздушных систем для Словакии и провозглашение намерений заменить советские танки в Словении.

Что могло стать причиной вычеркивания тяжелого вооружения для Украины из немецкого списка?

Дело в том, что этих списков было несколько, как сообщает германская пресса. Формироваться они начали еще после 24 февраля. Сначала составляли списки того, что может дать непосредственно Бундесвер, затем настал черед перечня того, что может дать немецкая оружейная промышленность. Также и украинская сторона передавала свои пожелания касаемо оружия. Немцы, в ответ, составляли обобщенные списки.

В конце концов, немецкая бюрократия в этих списках потерялась. С одной стороны можно винить "эффективную" германскую бюрократию в затягивании процесса. Он касается не только вооружения, но и других вопросов, связанных с войной. А с другой стороны можно говорить действительно об определенных политических мотивах. Последние нам до конца неизвестны.

Мы не можем заглянуть в голову, например, министру обороны Кристин Ламбрехт, которая тоже приложила руку к вычерчиванию большинства оружия из списков. Или Шольцу, который говорит, что определенные системы не могут быть переданы из-за необходимости дополнительно учить украинских военных, как этими системами пользоваться.

Как сказала представительница комитета Бундестага по обороне: "Если они не будут уметь использовать эти системы, то станут пушечным мясом".

Так до конца и непонятно, кто в итоге виноват. Поскольку если брать фактор бюрократии, то здесь уже начинается пинг-понг. Немецкое минобороны говорит, что они ничего плохого не делали, министерство экономики, отвечающее за экспортный контроль, говорит, что очень быстро принимает решения по экспортному контролю, в ведомстве канцлера говорят, что совет безопасности тоже оперативно работает, и так далее.

Если брать политические причины, то здесь, вероятно, и личные решения в министерстве обороны, и личные решения канцлера играют роль.

Скандал вокруг Шольца

К чему может привести конфликт между Шольцем и немецкими оружейниками?

Оружейники сигнализировали, еще с конца февраля, что все возможности для того, чтобы поставлять нам оружие собственного производства, или же взять оружие из арсеналов Бундесвера и очень быстро заменить его новым, есть.

То есть можно было бы взять старые танки и бронетранспортеры Бундесвера, отдать Киеву и заменить их новенькими танками с немецких заводов. При том это можно было сделать очень быстро. Тем не менее, на политическом уровне начались разные дебаты, которые привели к тому, что эти решения были заторможены.

Теперь имеем дело с двумя последствиями. Первый – это проблемы, которіе возникли у Шольца не только с оборонной индустрией, но и внутри правящей коалиции. Его союзники, среди которых "Зеленые" и "Свободные демократы", требуют сейчас поставлять тяжелое вооружение в Украину. В том числе танки и бронетранспортеры, которые уже на протяжении недели запрашивает наша страна.

Второй вопрос в том, что внутри самой Социал-демократической партии нет единства в вопросе оружия. Это давит на канцлера Шольца. Потому что, с одной стороны, есть реалисты в партийной среде социал-демократов. И они говорят, что российская агрессия против Украины действительно огромная угроза. Соответственно, Киев нужно всячески поддерживать.

С другой стороны, мы имеем дело с левым крылом партии, которое настаивает на поиске возможностей для диалога с Россией. Мол, снабжение тяжелого оружия будет для Москвы сигналом того, что Германия приложилась к военным действиям. Чуть ли не говорят о том, что предоставление немецких танков Украине – это шаг к Третьей Мировой.

Учитывая большой вес левого крыла Социал-демократов в партии, господин Шольц вот так маневрирует, говорит аналитик / Фото "Общественное"

Немецкая оппозиция сейчас собирается объявить Шольцу вотум недоверия. Что из этого может выйти?

На самом деле я думаю, что если бы не было широкомасштабной войны в Украине, Шольц, наверное, с большой вероятностью утратил бы должность. Поскольку его основополагающая инициатива – внедрение обязательной вакцинации против ковида – с треском провалилась.

Сейчас же думаю, что даже оппозиция не готова взять на себя ответственность за правительство. Входящие в оппозицию христианские демократы являются второй крупнейшей фракцией в Бундестаге. Соответственно, они должны выдвигать кандидатуру нового канцлера. Я не уверен, что они готовы к такому развитию событий.

К слову, нам не нужно забывать, что именно христианские демократы были у власти в течение последних 16-ти лет. Именно их политика повлекла за собой табу на поставку Украине оружия и хроническое недофинансирование Бундесвера.

Мы сейчас видим своего рода "неомеркелизм" в исполнении нового канцлера?

В последние 16-ть лет Меркель создала иллюзию своей незаменимости, как главы правительства. Следовательно, была создана иллюзия безальтернативности ее взгляда на политику.

Данная модель политики была в самом эпицентре политического дискурса. Любые отклонения от него вправо или влево уже казались слишком радикальными, не связанными с реальностью.

Немецкому политическому эстеблишменту очень сложно отойти от этой концепции. Хотя сегодня это уже понемногу происходит. В первую очередь – с учетом полномасштабной российской агрессии против Украины.

Процесс отказа от штампов "меркелизма" будет очень непростым. В конце концов, он должен вернуть Германию к реализму в ее политике. Обязательной составляющей реальной оценки положения вещей должен стать пересмотр ценностей, на которых основана немецкая внешняя политика. И чего она хочет добиться в Европе и мире.

Как можно связать слова канцлера о невозможности поставки оружия с информацией о том, что за прошлый год ФРГ заработала 1,5 миллиарда евро, экспортируя оружие в третьи страны?

Как уже говорилось, в течение 16 лет Бундесвер был хронически недофинансирован. Там нет достаточного количества разного типа вооружений и оборудования.

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Посмотрев на состояние немецкого войска сейчас, сможем увидеть, что оно далеко не в лучших кондициях. Это признают и сами немцы. Эта армия может выставить в боеготовом виде только одну бригаду, которая может полноценно выполнять поставленные перед ней боевые задачи в рамках обязательств, предусмотренных участием в НАТО.

Оборудование, функционально способное, достаточно только для того, чтобы им вооружить одну бригаду. Для такой страны как Германия это очень и очень мало. Поэтому Шольц здесь с одной стороны прав, говоря, что ресурсов Бундесвера недостаточно. Немцам, оперируя тем, что у них есть, нужно еще поддерживать надлежащий уровень боеспособности собственных войск, которые сейчас есть.

А с другой стороны, действительно, ФРГ поставляет вооружение в разные страны. Еще до начала войны я критиковал эту позицию. Особенно, учитывая рассказы немецких партнеров о том, что они не дают оружия странам, вовлеченным в какие-либо международные конфликты.

Однако это не мешало в прошлом году поставлять оружие в Египет, втянутый и в войну в Ливии, и в противостояние в Йемене. Так же Саудовской Аравии и Израилю оружие поставлялось без каких-либо предостережений.

Почему-то именно в Украину еще до начала большой войны немецкие чиновники очень боялись поставлять какое-либо вооружение. В то время как раз возникла эта трагикомическая история о немецких касках.

Ситуация с визитом Штайнмайера

Виктор, как Вы считаете, правильно ли было отказываться от приема Штайнмайера в Киеве?

Я считаю, что нужно было делать так, чтобы немцы приехали в Киев с конкретными предложениями. На самом деле, им было не с чем ехать. И, собственно говоря, прибывать сюда в компании лидеров государств, которые поддерживают Украину безо всяких оговорок, представителю Германии не подобает. Штайнмайер не подходил такой компании. Особенно учитывая его позицию относительно "Северного потока-2".

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