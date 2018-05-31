Меркель назвала "лучшую гарантию" мира и спокойствия в Европе

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала единую европейскую валюту (евро) "лучшей гарантией" сохранения мира в Европе после Второй мировой войны и выступает за расширение еврозоны.

Об этом она заявила на встрече со студентами в Португалии, передает Bloomberg.

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Что такое Европа? Европа – это обещание миру. И Европа сохранила это обещание в течение семи десятилетий, самого длинного периода в своей истории. Наша общая валюта евро является лучшей гарантией того, что мы сможем гарантировать мир,

– подчеркнула Меркель.

Заметим, такое заявление немецкий канцлер сделала на фоне нарастающей тревоги из-за политического кризиса в Италии и опасения валютного кризиса.

Напомним, ранее Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что Европа должна взяться за собственную безопасность, потому что больше не может рассчитывать на военную защиту США.