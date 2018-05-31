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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Меркель назвала "найкращу гарантію" миру в Європі

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Меркель назвала євро
Меркель назвала євро "найкращою гарантією" миру в Європі / Фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала єдину європейську валюту (євро) "найкращою гарантією" збереження миру в Європі після Другої світової війни та виступає за розширення єврозони.

Про це вона заявила на зустрічі зі студентами в Португалії, передає Bloomberg.

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Що таке Європа? Європа – це обіцянка світу. І Європа зберегла цю обіцянку протягом семи десятиліть, найдовшого періоду в своїй історії. Наша спільна валюта євро є найкращою гарантією того, що ми зможемо гарантувати мир,
– наголосила Меркель.

Зауважимо, таку заяву німецький канцлер зробила на тлі наростаючої тривоги через політичну кризу в Італії та побоювання валютної кризи.

Нагадаємо, раніше Канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила, що Європа має взятися за власну безпеку, бо більше не може розраховувати на військовий захист США.

Теги: Новини політики Ангела Меркель євро Європа
Джерело: 24 Канал
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