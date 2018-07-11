Меркель ответила на обвинения Трампа насчет "зависимости Германии от России"

Президент США начал свои встречи на саммите НАТО с обвинений союзников по НАТО, назвав их "преступниками" за то, что они не тратили достаточно средств на собственную оборону. Затем американский лидер атаковал Германию, заявив, что она "полностью зависима от России" из-за энергетических соглашений. Ангела Меркель в довольно сдержанной манере ответила на критику главы Белого дома.

Об этом сообщает The New York Times.

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Глава немецкого правительства сказала, что из собственного опыта знает, что значит быть "зависимой" нацией, ведь Меркель выросла в Восточной Германии. По ее словам, современная Германия не такая.

"Я почувствовала себя той частью Германии, которая контролируется Советским Союзом", – высказалась канцлер, отметив, что сейчас ФРГ "может творить собственную политику и принимать собственные решения".

Как отмечает издание, Меркель не обнаружила никаких признаков раздражения замечаниями Трампа и прямо не сказала, что он ошибается (о зависимости Германии от России в энергетической сфере – "24"), в то же время четко обозначила свою позицию.

Канцлер отметила, что Германия – крупнейший после США "поставщик военного контингента Североатлантического альянса". К тому же она отправила тысячи своих солдат для поддержки военной миссии США в Афганистане.

Германия много делает для НАТО,

– заявила она, добавив, что ФРГ "защищает и интересы Соединенных Штатов".

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Напомним, 11-12 июля в Брюсселе будет проходить саммит НАТО. Главными темами встреч лидеров стран-членов Альянса будут отношения между Евросоюзом и США, расходы на оборону и афганская миссия НАТО. Отдельным пунктом программы, несмотря на позицию Венгрии в языковом вопросе, станет заседание Североатлантического совета НАТО, представителей Украины и Грузии.