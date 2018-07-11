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Меркель відповіла на звинувачення Трампа у "залежності Німеччини від Росії"

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Меркель відповила на критику Трампа під час саміту НАТО
Меркель відповила на критику Трампа під час саміту НАТО / spiegel.de

Президент США розпочав свої зустрічі на саміті НАТО з обвинувачень союзників з Альянсу, назвавши їх "злочинцями" за те, що вони не витрачали достатньо коштів на власну оборону. Потім американський лідер атакував Німеччину, заявивши, що вона "повністю залежна від Росії" через енергетичні угоди. Ангела Меркель у доволі стриманій манері відповіла на критику глави Білого дому.

Про це повідомляє The New York Times.

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Глава німецького уряду сказала, що з власного досвіду знає, що означає бути "залежною" нацією, адже Меркель виросла у Східній Німеччині. За її словами, сучасна Німеччина не така.

"Я відчула себе тією частиною Німеччини, яка контролюється Радянським Союзом", висловилася канцлер, зауваживши, що зараз ФРН "може творити власну політику та ухвалювати власні рішення".

Як зазначає видання, Меркель не виявила жодних ознак роздратування зауваженнями Трампа і прямо не сказала, що він помиляється (щодо залежності Німеччини від Росії в енергетичній сфері – "24"), водночас чітко окреслила свою позицію.

Канцлер зазначила, що Німеччина – найбільший після США "постачальник військового контингенту Північноатлантичного альянсу". До того ж вона відправила тисячі своїх солдатів для підтримки військової місії США в Афганістані.

Німеччина багато робить для НАТО,
– заявила вона, додавши, що ФРН "захищає й інтереси Сполучених Штатів".

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Нагадаємо, 11-12 липня в Брюсселі проходитиме саміт НАТО. Головними темами зустрічей лідерів країн-членів Альянсу будуть відносини між Євросоюзом та США, витрати на оборону та афганська місія НАТО. Окремим пунктом програми, незважаючи на позицію Угорщини через мовне питання, стане засідання Північноатлантичної ради НАТО, представників України та Грузії.

Теги: Дональд Трамп Новини політики Новини США Новини Росії НАТО Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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