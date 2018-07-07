Меркель заявила, що через Україну Німеччина збільшить витрати на оборону
Канцлер Німеччини Ангела Меркель згадала про анексію Росією Криму та війну на Сході України, пояснюючи необхідність збільшення Німеччиною витрат на оборону.
Про це повідомляє DW.
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"Виклики, які стоять перед НАТО радикально змінились в останні роки", – заявила Меркель.
За словами канцлера Німеччини, після анексії Росією Криму та підтримки Москвою сепаратистів на сході України, для НАТО важливо "сфокусуватись на захисті Альянсу".
Для цього необхідно провести певні заходи, наприклад, шляхом присутності у країнах Центральної та Східної Європи,
– заявила Меркель.
Канцлер Німеччини також наголосила на необхідності працювати над хорошими відносинами із Росією.
"Звісно ми хочемо мати відповідальні відносини з Росією. Через це ми будемо продовжувати вести перговори у Раді Росія – НАТО", – додала вона.
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