Меркель заявила, що через Україну Німеччина збільшить витрати на оборону

Канцлер Німеччини Ангела Меркель згадала про анексію Росією Криму та війну на Сході України, пояснюючи необхідність збільшення Німеччиною витрат на оборону.

Про це повідомляє DW.

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"Виклики, які стоять перед НАТО радикально змінились в останні роки", – заявила Меркель.

За словами канцлера Німеччини, після анексії Росією Криму та підтримки Москвою сепаратистів на сході України, для НАТО важливо "сфокусуватись на захисті Альянсу".

Для цього необхідно провести певні заходи, наприклад, шляхом присутності у країнах Центральної та Східної Європи,

– заявила Меркель.

Merkel makes the case for higher defence spending ahead of the NATO summit:



1. Mentions annexation Crimea & military activities in eastern Ukraine (but doesn't mention Russia in that context)pic.twitter.com/mD5qOeKVa0 — Marcel Dirsus (@marceldirsus) July 7, 2018

Канцлер Німеччини також наголосила на необхідності працювати над хорошими відносинами із Росією.

"Звісно ми хочемо мати відповідальні відносини з Росією. Через це ми будемо продовжувати вести перговори у Раді Росія – НАТО", – додала вона.