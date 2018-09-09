Меркель поддержала действия России в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые выразила поддержку российским вооруженным силам в Сирии.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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По словам Меркель, борьба против наемников и террористов в ближневосточной стране – необходимость.

Сейчас нужно пытаться бороться с этими радикальными силами, но, конечно, и защищать гражданское население. Мирные жители могут попасть в очень сложное положение, мы должны избегать гуманитарной катастрофы. Это очень большая, важная задача,

– Меркель заявила об операции в провинции Идлиб.

Канцлер также отметила, что обсуждала этот вопрос с главами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, 4 сентября российские бомбардировщики атаковали провинцию Идлиб – последний бастион повстанцев в Сирии. После того, как силы Асада при помощи русской авиации выбили оппозиционеров из Алеппо и Восточной Гуты, они начали наступление на Идлиб.



Ранее в СМИ появилась информация, что под прикрытием российских сил Иран строит в Сирии ракетный завод и переправляет баллистические ракеты союзникам в Ираке.