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      Меркель прокомментировала идею переговоров между Зеленским и Путиным

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      Меркель поддержала переговоры между Зеленским и Путиным
      Меркель поддержала переговоры между Зеленским и Путиным / Getty Images

      Ангела Меркель поддерживает проведение переговоров между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

      Меркель хочет видеть прогресс в реализации минских договоренностей, об этом канцлер Германии в очередной раз заявила во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита G7 во Франции, пишет Teller Report.

      Обратите внимание: Ни одной даты: в Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Зеленского

      Она подчеркнула, что нужно попробовать "продвинуться дальше" в ближайшие несколько месяцев.

      Я хочу видеть проведение переговоров между новым украинским президентом Зеленским и российским президентом (Путиным – 24 канал). Мы хотим увидеть прогресс по Минским соглашениям,
      – отметила Меркель.

      В то же время канцлер Германии добавила, что "в любом случае у меня есть интерес добиться урегулирования в этом вопросе".

      "Это является большой проблемой, а мы имеем достаточно проблем в мире", – сказала она.

      Что известно об отношениях Зеленского и Путина?

      • Владимир Зеленский и Путин дважды разговаривали по телефону. Впервые – 11 июля, тогда обсудили вопрос урегулирования военных действий на Донбассе и совместной работы по возврату удерживаемых с обеих сторон человек.

      Этот разговор – первый контакт Путина и Зеленского после избрания нового президента Украины. До этого у них не было ни телефонных, ни личных разговоров, ни обменов письменными посланиями. После разговора Путин созвал Совет безопасности РФ.

      • Также Зеленский записал видеообращение, в котором обратился к Путину. Он отметил, что разговор с президентом страны-агрессора должен состояться с участием мировых лидеров – президента США, премьер-министра Британии, канцлера Германии и президента Франции. Саму встречу предлагает провести в Минске.

      • Украинский президент снова позвонил Путину 7 августа. Из-за обстрелов вблизи Павлополя днем ранее – тогда погибли четверо украинских военных. Зеленский попросил Путина повлиять на боевиков. Также украинский гарант призвал лидеров стран "нормандской четверки" как можно быстрее собраться.

      В команде Владимира Зеленского о готовности к прямым переговорам с главой Кремля заявляли еще перед его избранием президентом Украины. Однако потом уточняли, что лучше лидерам встречаться в нормандском формате.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандский формат Владимир Путин Ангела Меркель Владимир Зеленский Минские договоренности
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