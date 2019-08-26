Меркель прокоментувала ідею переговорів між Зеленським та Путіним

Ангела Меркель підтримує проведення переговорів між Президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним.

Меркель хоче бачити прогрес у реалізації мінських домовленостей, про це канцлерка Німеччини вкотре заявила під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в рамках саміту G7 у Франції, пише Teller Report.

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Вона наголосила, що потрібно спробувати "просунутися далі" у найближчі декілька місяців.

Я хочу бачити проведення переговорів між новим українським президентом Зеленським і російським президентом (Путіним – 24 канал). Ми хочемо побачити прогрес щодо мінських угод,

– зазначила Меркель.

Водночас канцлерка Німеччини додала, що "в будь-якому разі маю інтерес добитися урегулювання у цьому питанні".

"Це є великою проблемою, а ми маємо достатньо проблем у світі", – сказала вона.

Що відомо про стосунки Зеленського та Путіна?

Володимир Зеленський та Путін двічі розмовляли по телефону. Вперше – 11 липня, тоді обговорили питання врегулювання військових дій на Донбасі і спільної роботи щодо повернення утримуваних з обох сторін осіб.

Ця розмова – перший контакт Путіна і Зеленського після обрання нового президента України. До цього у них не було ні телефонних, ні особистих розмов, ні обмінів письмовими посланнями. Після розмови Путін скликав Раду безпеки РФ.

Також Зеленський записав відеозвернення, у якому звернувся до Путіна. Він наголосив, що розмова з президентом країни-агресора має відбутися за участю світових лідерів – президента США , прем'єр-міністра Британії, канцлерки Німеччини і президента Франції. Саму зустріч пропонує провести у Мінську.



Український президент знову зателефонував Путіну 7 серпня. через обстріли поблизу Павлополя днем раніше – тоді загинули четверо українських військових. Зеленський попросив Путіна вплинути на бойовиків. Також український гарант закликав лідерів країн "нормандської четвірки" якомога швидше зібратися.

У команді Володимира Зеленського про готовність до прямих переговорів з очільником Кремля заявили ще перед його обранням президентом України. Однак потім уточнювали, що краще лідерам зустрічатися в нормандському форматі.