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      Меркель прокоментувала ідею переговорів між Зеленським та Путіним

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      Меркель підтримала переговори між Зеленським та Путіним
      Меркель підтримала переговори між Зеленським та Путіним / Getty Images

      Ангела Меркель підтримує проведення переговорів між Президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним.

      Меркель хоче бачити прогрес у реалізації мінських домовленостей, про це канцлерка Німеччини вкотре заявила під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в рамках саміту G7 у Франції, пише Teller Report.

      Зверніть увагу: Жодної дати: у Кремлі зробили нову заяву про зустріч Путіна і Зеленського

      Вона наголосила, що потрібно спробувати "просунутися далі" у найближчі декілька місяців.

      Я хочу бачити проведення переговорів між новим українським президентом Зеленським і російським президентом (Путіним – 24 канал). Ми хочемо побачити прогрес щодо мінських угод,
      – зазначила Меркель.

      Водночас канцлерка Німеччини додала, що "в будь-якому разі маю інтерес добитися урегулювання у цьому питанні".

      "Це є великою проблемою, а ми маємо достатньо проблем у світі", – сказала вона.

      Що відомо про стосунки Зеленського та Путіна?

      • Володимир Зеленський та Путін двічі розмовляли по телефону. Вперше – 11 липня, тоді обговорили питання врегулювання військових дій на Донбасі і спільної роботи щодо повернення утримуваних з обох сторін осіб.

      Ця розмова – перший контакт Путіна і Зеленського після обрання нового президента України. До цього у них не було ні телефонних, ні особистих розмов, ні обмінів письмовими посланнями. Після розмови Путін скликав Раду безпеки РФ.

      • Також Зеленський записав відеозвернення, у якому звернувся до Путіна. Він наголосив, що розмова з президентом країни-агресора має відбутися за участю світових лідерів – президента США , прем'єр-міністра Британії, канцлерки Німеччини і президента Франції. Саму зустріч пропонує провести у Мінську.
         
      • Український президент знову зателефонував Путіну 7 серпня. через обстріли поблизу Павлополя днем раніше – тоді загинули четверо українських військових. Зеленський попросив Путіна вплинути на бойовиків. Також український гарант закликав лідерів країн "нормандської четвірки" якомога швидше зібратися. 

      У команді Володимира Зеленського про готовність до прямих переговорів з очільником Кремля заявили ще перед його обранням президентом України. Однак потім уточнювали, що краще лідерам зустрічатися в нормандському форматі.

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      Теги: Нормандський формат Новини України Володимир Зеленський Ангела Меркель Володимир Путін Мінські домовленості Новини політики
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