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Меркель резко отреагировала на идею независимой платежной системы ЕС

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Меркель резко отреагировала на идею независимой платежной системы ЕС
Меркель резко отреагировала на идею независимой платежной системы ЕС / Фото из открытых источников

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не поддерживает призывы министра иностранных дел про отдельную систему платежей ЕС, чтобы спасти ядерную сделку с Ираном.

Об этом пишет The New York Times.

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21 августа Министр иностранных дел Германии Гайко Маас сообщил, если Европа хочет сохранить ядерное соглашение между Ираном и великими державами, от которой отказался президент Дональд Трамп, то должна создать независимые от США платежные системы.

Европейский Союз стремится сохранить торговлю нефтью с Ираном, и рассматривает возможность расчетов в евро с Центральным банком Ирана, в обход финансовой системы США. Иран также считает, что европейцы должны гарантировать продолжение покупки нефти и то, что Иран будет иметь доступ к платежной системе SWIFT.

"Что касается вопроса о независимых платежных системам, то у нас есть некоторые проблемы в наших отношениях с Ираном, несомненно, с другой стороны мы знаем, касающиеся финансирования терроризма, например, SWIFT очень важен", – заявила Меркель журналистам.

Она подчеркнула, что очень важно поддерживать хорошее сотрудничество с Соединенными Штатами в области безопасности.

Теги: Европа Новости политики Ангела Меркель Новости США Иран
Источник: 24 Канал
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