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Меркель різко відреагувала на ідею незалежної платіжної системи ЄС

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Меркель різко відреагувала на ідею незалежної платіжної системи ЄС
Меркель різко відреагувала на ідею незалежної платіжної системи ЄС / Фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не підтримує заклики міністра закордонних справ про окрему систему платежів ЄС, щоб врятувати ядерну угоду з Іраном.

Про це пише The New York Times.

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21 серпня Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас повідомив, якщо Європа хоче зберегти ядерну угоду між Іраном і великими державами, від якої відмовився президент Дональд Трамп, то повинна створити незалежні від США платіжні системи.

Європейський Союз прагне зберегти торгівлю нафтою з Іраном, і розглядає можливість розрахунків у євро з Центральним банком Ірану, в обхід фінансової системи США. Іран також вважає, що європейці повинні гарантувати продовження купівлі нафти і те, що Іран матиме доступ до платіжної системи SWIFT.

"Що стосується питання про незалежні платіжні системи, то у нас є деякі проблеми в наших відносинах з Іраном, без сумніву, з іншого боку ми знаємо, що стосуються фінансування тероризму, наприклад, SWIFT дуже важливий", – заявила Меркель журналістам.

Вона наголосила, що дуже важливо підтримувати добру співпрацю зі Сполученими Штатами в області безпеки.

Теги: Новини політики Новини США Європа Ангела Меркель Іран
Джерело: 24 Канал
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