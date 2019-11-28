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      ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Меркель упала на сцене и пошутила об этом: видео

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      Ангела Меркель на сцене после своего падения / Getty Images

      Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.

      Видео падения Меркель на ступеньках опубликовал в YouTube Daily Mail.

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      После инцидента Меркель пошутила, что не заметила лестницы, однако в следующий раз обязательно ею воспользуется.

      В своей речи канцлер обратилась к представителям немецкой промышленности и торговых палат. Среди прочего она заявила о необходимости изменений во Всемирной торговой организации.

      Смотрите видео падения Меркель:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Европа Евросоюз Ангела Меркель Курьезные новости
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