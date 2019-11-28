Меркель упала на сцене и пошутила об этом: видео
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
Видео падения Меркель на ступеньках опубликовал в YouTube Daily Mail.
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После инцидента Меркель пошутила, что не заметила лестницы, однако в следующий раз обязательно ею воспользуется.
В своей речи канцлер обратилась к представителям немецкой промышленности и торговых палат. Среди прочего она заявила о необходимости изменений во Всемирной торговой организации.
Смотрите видео падения Меркель:
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