Меркель упала на сцене и пошутила об этом: видео

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.

Видео падения Меркель на ступеньках опубликовал в YouTube Daily Mail.

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После инцидента Меркель пошутила, что не заметила лестницы, однако в следующий раз обязательно ею воспользуется.

В своей речи канцлер обратилась к представителям немецкой промышленности и торговых палат. Среди прочего она заявила о необходимости изменений во Всемирной торговой организации.

Смотрите видео падения Меркель: