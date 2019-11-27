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      Трамп выложил фото с голым торсом и в боксерских перчатках

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      Дональд Трамп / Getty Images

      Несмотря на угрозу импичмента, президент США Дональд Трамп опубликовал в своем фейсбуке обработанное в фотошопе фото со своим изображением в виде боксера, победившего в поединке за титул.

      Поиск оригинального фото в Google показал, что Трамп опубликовал постер художественного фильма Сильвестра Сталлоне "Рокки 3", вышедшего в прокат в 1982 году.

      Смотрите также фото: На сайте Кремля перепутали Зеленского и Голобородько

      При этом Трамп не уточнил, в каком весе он хотел бы выступать, и вообще не добавил в фото никакой подписи.

      постер фільм Роккі 3 Сильвестр Сталлоне
      Сильвестр Сталлоне в фильме "Рокки 3"
       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости США Новости политики Курьезные новости Дональд Трамп
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