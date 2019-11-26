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      На сайте Кремля перепутали Зеленского и Голобородько: фотофакт

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      Голобородько и Зеленский / Коллаж 24 канала

      Пресс-служба Кремля перепутала фотографию Владимира Зеленского с персонажем сериала "Слуга народа" Василием Голобородько.

      Зеленский до того, как стал президентом играл главную роль в сериале "Слуга народа" – Василия Голобородько. Путаницу на сайте Кремля заметили журналисты издания Meduza.

      Кстати: Двойника Зеленского нашли в Москве: забавные фото и видео

      Сначала на странице сайта, посвященной Президенту Украины Владимиру Зеленскому, появилось фото Василия Голобородько.

      сайт кремля зеленський голобородько

      Сначала на сайте появилось это фото/ Скриншот Meduza

      Впоследствии фотографию сменили.

      кремль зеленський сайтНастоящее фото Зеленского на сайте Кремля/ Скриншот

      Накануне появилась информация, что Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор. Как убеждают в пресс-службе Кремля, инициатором был украинский президент и происходила эта беседа на фоне грядущей встречи в нормандском формате.

      Больше: Зеленский поделился деталями разговора с Путиным

      Что известно о сериале "Слуга народа"?

      Первая серия комедийного сериала вышла на экраны в 2015 году. По сюжету простой киевский учитель становится президентом страны и пытается изменить жизнь людей к лучшему. В сериале актеры "Квартала 95" и известные украинские артисты мастерски сыграли политиков.

      Главную роль в нем сыграл нынешний Президент Украины Владимир Зеленский. Сериал состоит из 3 сезонов (всего 51 серия продолжительностью 23-25 мин).

      Кстати, создатели сериала "Слуга народа" и студии "Квартал 95" извинились перед зрителями за слова "олигофрены", "дауны" и "дебилы", которые употреблялись в третьем сезоне сериала.

       Интересно: Ангела Меркель смотрела сериал "Слуга народа": детали

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Новости России Украина – Россия Курьезные новости
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