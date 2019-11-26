На сайте Кремля перепутали Зеленского и Голобородько: фотофакт

Пресс-служба Кремля перепутала фотографию Владимира Зеленского с персонажем сериала "Слуга народа" Василием Голобородько.

Зеленский до того, как стал президентом играл главную роль в сериале "Слуга народа" – Василия Голобородько. Путаницу на сайте Кремля заметили журналисты издания Meduza.

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Сначала на странице сайта, посвященной Президенту Украины Владимиру Зеленскому, появилось фото Василия Голобородько.

Сначала на сайте появилось это фото/ Скриншот Meduza

Впоследствии фотографию сменили.

Настоящее фото Зеленского на сайте Кремля/ Скриншот

Накануне появилась информация, что Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор. Как убеждают в пресс-службе Кремля, инициатором был украинский президент и происходила эта беседа на фоне грядущей встречи в нормандском формате.

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Что известно о сериале "Слуга народа"?

Первая серия комедийного сериала вышла на экраны в 2015 году. По сюжету простой киевский учитель становится президентом страны и пытается изменить жизнь людей к лучшему. В сериале актеры "Квартала 95" и известные украинские артисты мастерски сыграли политиков.

Главную роль в нем сыграл нынешний Президент Украины Владимир Зеленский. Сериал состоит из 3 сезонов (всего 51 серия продолжительностью 23-25 мин).

Кстати, создатели сериала "Слуга народа" и студии "Квартал 95" извинились перед зрителями за слова "олигофрены", "дауны" и "дебилы", которые употреблялись в третьем сезоне сериала.

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