На сайте Кремля перепутали Зеленского и Голобородько: фотофакт
Пресс-служба Кремля перепутала фотографию Владимира Зеленского с персонажем сериала "Слуга народа" Василием Голобородько.
Зеленский до того, как стал президентом играл главную роль в сериале "Слуга народа" – Василия Голобородько. Путаницу на сайте Кремля заметили журналисты издания Meduza.
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Сначала на странице сайта, посвященной Президенту Украины Владимиру Зеленскому, появилось фото Василия Голобородько.
Сначала на сайте появилось это фото/ Скриншот Meduza
Впоследствии фотографию сменили.
Настоящее фото Зеленского на сайте Кремля/ Скриншот
Накануне появилась информация, что Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор. Как убеждают в пресс-службе Кремля, инициатором был украинский президент и происходила эта беседа на фоне грядущей встречи в нормандском формате.
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Что известно о сериале "Слуга народа"?
Первая серия комедийного сериала вышла на экраны в 2015 году. По сюжету простой киевский учитель становится президентом страны и пытается изменить жизнь людей к лучшему. В сериале актеры "Квартала 95" и известные украинские артисты мастерски сыграли политиков.
Главную роль в нем сыграл нынешний Президент Украины Владимир Зеленский. Сериал состоит из 3 сезонов (всего 51 серия продолжительностью 23-25 мин).
Кстати, создатели сериала "Слуга народа" и студии "Квартал 95" извинились перед зрителями за слова "олигофрены", "дауны" и "дебилы", которые употреблялись в третьем сезоне сериала.
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