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      На сайті Кремля переплутали Зеленського і Голобородька: фотофакт

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      Голобородько і Зеленський / Колаж 24 каналу

      Пресслужба Кремля переплутала фотографію Володимира Зеленського з персонажем серіалу "Слуга народу" Василем Голобородьком.

      Зеленський до того, як став президентом грав головну роль у серіалі "Слуга народу" – Василя Голобородька. Плутанину на сайті Кремля помітили журналісти видання Meduza.

      До речі: Двійника Зеленського знайшли у Москві: кумедні фото та відео

      Спершу на сторінці сайту, яка присвячена Президенту України Володимиру Зеленському, з’явилося фото Василя Голобородька.

      сайт кремля зеленський голобородько
      Спершу на сайті з'явилося це фото/ Скріншот Meduza

      Згодом фотографію змінили.

      кремль зеленський сайт
      Теперішнє фото Зеленського на сайті Кремля/ Скріншот

      Напередодні з’явилася інформація, що Володимир Зеленський і Володимир Путін провели телефонну розмову. Як переконують у пресслужбі Кремля, ініціатором був український президент і відбувалася ця розмова на тлі прийдешньої зустрічі у нормандському форматі.

      Більше: Зеленський поділився деталями телефонної розмови з Путіним

      Що відомо про серіал "Слуга народу"?

      Перша серія комедійного серіалу вийшла на екрани в 2015 році. За сюжетом простий київський учитель стає президентом країни і намагається змінити життя людей на краще. У серіалі актори "Кварталу 95" і відомі українські артисти майстерно зіграли політиків.

      Головну роль в ньому зіграв нинішній Президент України Володимир Зеленський. Серіал складається з 3 сезонів (загалом 51 серія тривалістю 23-25 ​​хв).

      До речі, творці серіалу "Слуга народу" і студії "Квартал 95" вибачилися перед глядачами за слова "олігофрени", "дауни" і "дебіли", які вживалися в третьому сезоні серіалу.

      Цікаво: Ангела Меркель дивилася серіал "Слуга народу": деталі

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Україна – Росія Новини Росії Курйозні новини
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