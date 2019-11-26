На сайті Кремля переплутали Зеленського і Голобородька: фотофакт

Пресслужба Кремля переплутала фотографію Володимира Зеленського з персонажем серіалу "Слуга народу" Василем Голобородьком.

Зеленський до того, як став президентом грав головну роль у серіалі "Слуга народу" – Василя Голобородька. Плутанину на сайті Кремля помітили журналісти видання Meduza.

До речі: Двійника Зеленського знайшли у Москві: кумедні фото та відео

Спершу на сторінці сайту, яка присвячена Президенту України Володимиру Зеленському, з’явилося фото Василя Голобородька.



Спершу на сайті з'явилося це фото/ Скріншот Meduza

Згодом фотографію змінили.



Теперішнє фото Зеленського на сайті Кремля/ Скріншот

Напередодні з’явилася інформація, що Володимир Зеленський і Володимир Путін провели телефонну розмову. Як переконують у пресслужбі Кремля, ініціатором був український президент і відбувалася ця розмова на тлі прийдешньої зустрічі у нормандському форматі.

Більше: Зеленський поділився деталями телефонної розмови з Путіним

Що відомо про серіал "Слуга народу"?

Перша серія комедійного серіалу вийшла на екрани в 2015 році. За сюжетом простий київський учитель стає президентом країни і намагається змінити життя людей на краще. У серіалі актори "Кварталу 95" і відомі українські артисти майстерно зіграли політиків.

Головну роль в ньому зіграв нинішній Президент України Володимир Зеленський. Серіал складається з 3 сезонів (загалом 51 серія тривалістю 23-25 ​​хв).

До речі, творці серіалу "Слуга народу" і студії "Квартал 95" вибачилися перед глядачами за слова "олігофрени", "дауни" і "дебіли", які вживалися в третьому сезоні серіалу.

Цікаво: Ангела Меркель дивилася серіал "Слуга народу": деталі