Трамп виклав фото з голим торсом і боксерських рукавичках
Попри загрозу імпічменту, президент США Дональд Трамп опублікував у своєму фейсбуці відфотошоплене фото зі своїм зображенням у вигляді боксера, який переміг у поєдинку за титул.
Пошук оригінального фото в Google показав, що Трамп опублікував постер з художнього фільму Сильвестра Сталлоне "Роккі 3", що вийшов в прокат в 1982 році.
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При цьому Трамп не уточнив, у якій вазі він хотів би виступати і взагалі не додав до фото жодного підпису.
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