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      Трамп виклав фото з голим торсом і боксерських рукавичках

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      Дональд Трамп / Getty Images

      Попри загрозу імпічменту, президент США Дональд Трамп опублікував у своєму фейсбуці відфотошоплене фото зі своїм зображенням у вигляді боксера, який переміг у поєдинку за титул.

      Пошук оригінального фото в Google показав, що Трамп опублікував постер з художнього фільму Сильвестра Сталлоне "Роккі 3", що вийшов в прокат в 1982 році.

      Дивіться також фото: На сайті Кремля переплутали Зеленського і Голобородька

      При цьому Трамп не уточнив, у якій вазі він хотів би виступати і взагалі не додав до фото жодного підпису.

      постер фільм Роккі 3 Сильвестр Сталлоне
      Сильвестр Сталлоне у фільмі "Роккі 3"
       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Курйозні новини
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