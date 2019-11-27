Трамп виклав фото з голим торсом і боксерських рукавичках

Попри загрозу імпічменту, президент США Дональд Трамп опублікував у своєму фейсбуці відфотошоплене фото зі своїм зображенням у вигляді боксера, який переміг у поєдинку за титул.

Пошук оригінального фото в Google показав, що Трамп опублікував постер з художнього фільму Сильвестра Сталлоне "Роккі 3", що вийшов в прокат в 1982 році.

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При цьому Трамп не уточнив, у якій вазі він хотів би виступати і взагалі не додав до фото жодного підпису.



Сильвестр Сталлоне у фільмі "Роккі 3"

