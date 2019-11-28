Меркель впала на сцені і пожартувала про це: відео

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель спіткнулася, підіймаючись на сцену під час виступу на Берлінській конференції по багатосторонній торгівлі і цифровій безпеці.

Відео падіння Меркель на сходинках опублікував у YouTube Daily Mail.

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Після інциденту Меркель пожартувала, що не помітила сходи, однак наступного разу обов'язково ними скористається.

У своїй промові канцлерка звернулася до представників німецької промисловості і торгових палат. З-поміж іншого вона заявила про необхідність змін у Світовій організації торгівлі.

Дивіться відео падіння Меркель: