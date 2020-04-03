Меркель вышла из самоизоляции и продолжает работать
Канцлер Германии Ангела Меркель находилась на 14-дневной изоляции из-за коронавируса. Однако, ее результаты анализов оказались отрицательными, поэтому она может продолжать работу.
Ангела Меркель снова присиупила к выполнению обязанностей по руководству страной и уже контактирует с другими людьми. Это подтвердил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, пишет издание Deutsche Welle.
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Почему Меркель пошла на самоизоляцию
Ангела Меркель 20 марта посещала своего врача – ей ввели предохранительную вакцину против пневмококковой инфекции. Вскоре оказалось, что ее врач болен коронавирусом. Поэтому 65-летняя канцлер решила пойти на самоизоляцию.
Накануне Ангела Меркель обратилась к немецкому народу по поводу коронавируса. Она подчеркнула, что таких вызовов перед Германией не было еще со времен Второй мировой войны. Позже папарацци поймали ее за незатейливым делом: политик скупала продукты в одном из супермаркетов Берлина.
Потом два теста подряд показали отсутствие в ее организме коронавируса.
Сейчас Германия 4 в мире по количеству случаев коронавируса – в стране подтвердили более 85 тысяч заболеваний. 1111 человек умерли, 22 240 людям удалось выздороветь.
Какая разница между карантином и самоизоляцией / Инфографика 24 канала
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