Меркель вийшла з самоізоляції і продовжує працювати

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель перебувала на 14-денній ізоляції через коронавірус. Однак, її результати аналізів виявилися негативними, тому вона може продовжувати роботу.

Ангела Меркель знову присиупила до виконання обов'язків з керівництва країною і вже контактує з іншими людьми. Це підтвердив представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, пише видання Deutsche Welle.

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Чому Меркель пішла на самоізоляцію

Ангела Меркель 20 березня відвідувала свого лікаря – їй ввели запобіжну вакцину проти пневмококової інфекції. Невдовзі виявилося, що її лікар хворий на коронавірус. Тож 65-річна канцлерка вирішила піти на самоізоляцію.

Напередодні Ангела Меркель звернулася до німецького народу через коронавірус. Вона наголосила, що таких викликів перед Німеччиною не було ще з часів Другої світової війни. Опісля папараці спіймали її за незатійливою справою: політикиня скуповувала продукти в одному з супермаркетів Берліна.

Потім два тести поспіль показали відсутність в її організмі коронавірусу.

Наразі Німеччина 4 у світі за кількістю випадків коронавірусу – у країні підтвердили понад 85 тисяч захворювань. 1111 осіб померли, 22 240 людям вдалося одужати.



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