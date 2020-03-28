Чим зайняті світові лідери під час карантину: курйозна добірка

Нестандартна ситуація змушує людей робити незвичні речі. Це стосується й політиків. Як впливає карантин на поведінку світових лідерів. Про це читайте у статті на сайті 24 каналу.

У багатьох країнах світу запровадили карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу. До нового способу життя підлаштовуються й лідери цих країн – президенти, очільники урядів, королі й королеви. Їх поведінка викликає у людей різні емоції – співчуття, розуміння та сміх.

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Меркель "затарилась винішком"

Канцлерку Німеччини Ангелу Меркель помітили у звичайному супермаркеті під час карантину. Вона вирішила запастися товарами.

Ангела Меркель у супермаркеті Берліну / фото: bild.de

Меркель прийшла в супермаркет Берліна без респіратора або маски. Розрахувалась за свої покупки кредитною карткою.

За інформацією ЗМІ, спочатку вона пішла до овочевих полиць, потім до делікатесів. У кошику для продуктів політика, крім туалетного паперу і мила, були чотири пляшки вина Ricossa.

Ангела Меркель у супермаркеті Берліну / фото: bild.de

Ангела Меркель у супермаркеті Берліну / фото: bild.de

З Путіна зробили посміховисько

24 березня президент Росії Володимир Путін приїхав в лікарню, яка стала московським центром прийому людей із зараженням коронавірусом або з підозрою на нього.

Диктатор настільки боїться смерті, що вирішив захиститися по-повній. І це правильно, адже Путіну вже 67 років, він знаходиться у групі ризику.

Незмінний лідер росіян спочатку одягнувся в спортивний костюм, а після надів зверху захисний – жовтого кольору. Інші співробітники були в білому.

Фото Путіна в захисному костюмі в соцмережах відразу ж розійшлося на жарти / скриншот

Путіну домалювали трикутник аби він був схожий на телепузика / скриншот

Путін працює в Glovo / скриншот

Путін у серіалі "Пуститися берега" / скриншот

Путіна порівняли з Кім Кардаш'ян

Президент Ізраїлю розповідає казки онлайн

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін почав читати казки для дітей, які перебувають на карантині. А чим ще йому зайнятися, Ізраїль це парламентська республіка, тому президент країни в основному церемоніальна посада. Має порівняно мало владних повноважень. Виконавча влада зосереджена в руках глави уряду Ізраїлю.

Термінатор вже не той

Суперзірка Голівуду, спортсмен й колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер насмішив мережу – він показав з ким проводить карантин.

Арнольд Шварценеггер з Вишенькою, Віскі й Лулу / фото: Twitter/Schwarzenegger

Арні вирішив під час епідемії коронавірусу сидіти вдома на карантині в оточенні домашніх вихованців. Він закликає своїх прихильників якомога частіше мити руки і нікуди не виходити.



Невгамовний 72-річний Шварценеггер не сумує і не нудьгує, оскільки цього йому не дають його домашні тварини: собака Вишенька, поні Віскі і міні-ослиця Лулу.

Королева й телефонне право

Королева Великої Британії Єлизавета II знаходиться в ізоляції, як і більшість світу сьогодні. Проте це не означає, що вона перестала виконувати свої обов’язки. Тепер Єлизавета в дистанційному режимі проводить зустрічі й вирішує робочі моменти. Про це стало відомо з офіційного інстаграм-акаунту королівської сім’ї, де з’явився пост з ілюстрацією "зустрічі" Єлизавети з прем’єр-міністром Бориcом Джонсоном.

Єлизавета знаходиться на троні 68 років, її коронували за часів Уинстона Черчилля. Зараз їй 93 роки. Нагадаємо, що коронавірусом заразився син Єлизавети, Принц Чарльз, а також й прем’єр-міністр Бориc Джонсон.