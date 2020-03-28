Чем заняты мировые лидеры во время карантина: курьезная подборка

Нестандартная ситуация заставляет людей делать необычные вещи. Это касается и политиков. Как влияет карантин на поведение мировых лидеров. Об этом читайте в статье на сайте 24 канала.

Во многих странах мира ввели карантин в связи с пандемией коронавируса. К новому образу жизни подстраиваются и лидеры этих стран – президенты, руководители правительств, короли и королевы. Их поведение вызывает у людей разные эмоции – сочувствие, понимание и смех.

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Меркель "затарилась винишком"

Канцлера Германии Ангелу Меркель заметили в обычном супермаркете во время карантина. Она решила запастись товарами.



Ангела Меркель в супермаркете Берлина / фото: bild.de

Меркель пришла в супермаркет Берлина без респиратора или маски. Рассчиталась за свои покупки кредитной картой.

По информации СМИ, сначала она пошла к овощным полкам, затем к деликатесам. В корзине для продуктов политика, кроме туалетной бумаги и мыла, были четыре бутылки вина Ricossa.



Ангела Меркель в супермаркете Берлина / фото: bild.de



Ангела Меркель в супермаркете Берлина / фото: bild.de

Из Путина сделали посмешище

24 марта президент России Владимир Путин приехал в больницу, которая стала московским центром приема людей с заражением коронавирусом или с подозрением на него.

Диктатор настолько боится смерти, что решил защититься по-полной. И это правильно, ведь Путину уже 67 лет, он находится в группе риска.

Бессменный лидер россиян сначала оделся в спортивный костюм, а после надел сверху защитный – желтого цвета. Другие сотрудники были в белом.



Фото Путина в защитном костюме в соцсетях сразу же разошлось на шутки / скриншот



Путину дорисовали треугольник чтобы он был похож на телепузика / скриншот



Путин работает в Glovo / скриншот



Путин в сериале "Во все тяжкие" / скриншот

Путина сравнили с Ким Кардашьян

Президент Израиля рассказывает сказки онлайн

Президент Израиля Реувен Ривлин начал читать сказки для детей, находящихся на карантине. А чем еще ему заняться, Израиль это парламентская республика, поэтому президент страны в основном церемониальная должность. У него сравнительно мало властных полномочий. Исполнительная власть сосредоточена в руках главы правительства Израиля.

Терминатор уже не тот

Суперзвезда Голливуда, спортсмен и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер насмешил сеть – он показал с кем проводит карантин.



Арнольд Шварценеггер с Вишенкой, Виски и Лулу / фото: Twitter / Schwarzenegger

Арни решил во время эпидемии коронавируса сидеть дома на карантине в окружении домашних животных. Он призывает своих поклонников как можно чаще мыть руки и никуда не выходить.

Неугомонный 72-летний Шварценеггер не унывает и не скучает, поскольку этого ему не позволяют его домашние животные: собака Вишенка, пони Виски и мини-ослица Лулу.

Королева и телефонное право

Королева Великобритании Елизавета II находится в изоляции, как и большинство мира сегодня. Однако это не значит, что она перестала выполнять свои обязанности. Теперь Елизавета в дистанционном режиме проводит встречи и решает рабочие моменты. Об этом стало известно из официального инстаграм-аккаунта королевской семьи, где появился пост с иллюстрацией "встречи" Елизаветы с премьер-министром Бориcом Джонсоном.

Елизавета находится на троне 68 лет, ее короновали во времена Уинстона Черчилля. Сейчас ей 93 года. Напомним, что коронавирусом заразился сын Елизаветы, Принц Чарльз, а также и премьер-министр Бориc Джонсон.